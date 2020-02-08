Мадисон: Эстонии есть чему поучиться у США

«Сегодня рано утром пришла новость, что Трамп снял с должности посла страны в Евросоюзе Гордона Сондленда, поскольку он выступил против президента в процессе импичмента. Здесь есть чему поучиться и Эстонии — государство не должно платить зарплату послам и дипломатам, которые не способны профессионально следовать государственной политической линии», - написал Мадисон в соцсетях.

По словам Мадисона, недавно он слышал, как посол Эстонии в Финляндии на встрече с делегацией членов Рийгикогу ругал одну правительственную партию, что сразу дает основание для снятия с должности посла. Посол Эстонии в Финляндии — Харри Тийдо.

Напомним, что президент США Дональд Трамп снял с должности посла страны в Евросоюзе Гордона Сондленда, который являлся одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте Трампа.