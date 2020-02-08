Видео ⟩ Возможно только в Эстонии: действия дорожного рабочего шокировали очевидцев

Видео о необычной технике борьбы со скользкими дорогами появилось на странице в соцсетях Saarde Kommunaal. Руководителю Saarde Kommunaal Мортену Аасроху видео прислал друг, который вблизи Рейдени стал свидетелем необычной ситуации. Друг поинтересовался у Аасроху, не использует ли его предприятие такую же технику.

Руководитель по персоналу и качеству SOL Baltics OÜ Эвели Горобински сказала, что действительно речь идет об обслуживаемом SOL участке дороги, который нуждался в борьбе с гололедицей. «К сожалению, сотрудник решил проигнорировать требования по безопасности и начал выполнять работы по посыпанию дорожной поверхности, находясь при этом в кузове движущегося автомобиля, - говорит Горобински. - У данного сотрудника были все необходимые рабочие инструменты и он знает о правильных методах работы, которые в то утро он, к сожалению, не использовал».

Она отметила, что для их компании очень важны здоровье и безопасность работников: развитие сферы безопасности труда и охраны труда было определено в качестве одного из стратегических приоритетов компании.