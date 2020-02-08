Видео ⟩ Возможно только в Эстонии: действия дорожного рабочего шокировали очевидцев

В четверг утром на шоссе Пярну-Синди можно было наблюдать картину, которая скорее напоминает клипы из передачи «Возможно только в России» («Võimalik vaid Venemaal»): сотрудник SOL Baltic сидит в кузове автомобиля и кидает рукой соль на тротуар, пишет Pärnu Postimees.
Видео о необычной технике борьбы со скользкими дорогами появилось на странице в соцсетях Saarde Kommunaal. Руководителю Saarde Kommunaal Мортену Аасроху видео прислал друг, который вблизи Рейдени стал свидетелем необычной ситуации. Друг поинтересовался у Аасроху, не использует ли его предприятие такую же технику.
Руководитель по персоналу и качеству SOL Baltics OÜ Эвели Горобински сказала, что действительно речь идет об обслуживаемом SOL участке дороги, который нуждался в борьбе с гололедицей. «К сожалению, сотрудник решил проигнорировать требования по безопасности и начал выполнять работы по посыпанию дорожной поверхности, находясь при этом в кузове движущегося автомобиля, - говорит Горобински. - У данного сотрудника были все необходимые рабочие инструменты и он знает о правильных методах работы, которые в то утро он, к сожалению, не использовал».
Она отметила, что для их компании очень важны здоровье и безопасность работников: развитие сферы безопасности труда и охраны труда было определено в качестве одного из стратегических приоритетов компании.
«Мы благодарны бдительному гражданину, которые заметил эту ситуацию и записал это на видео, - говорит представительница компании. - Данное видео через соцсети уже позавчера утром добралось до начальника этого работника. Сразу же с сотрудником была проведена серьезная беседа и объяснены правильные и безопасные методы работы. Искренне надеемся, что подобная ситуация не повторится».