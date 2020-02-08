Сб, 8.02.2020
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  • Жителям Эстонии предлагают подзаработать на съемках иностранного фильма. Но есть одно условие

Жителям Эстонии предлагают подзаработать на съемках иностранного фильма. Но есть одно условие

Съемки на Лаагна. Фото иллюстративное.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Эстонская кинокомпания Allfilm ищет водителей для участия в съемках иностранного художественного фильма в национальном парке Лахемаа.

Съемки пройдут на Вируском болоте 11 февраля с 8 утра до 13 дня. Участвующим в съемках водителям заплатят 30 евро и компенсируют расходы на топливо, пишет портал Geenius.

Но все автомобили не подойдут: машина должна быть произведена не позднее 2012 года.

Если вы хотите участвовать в киносъемках, отправьте на адрес heli.jurisson@allfilm.ee письмо с названием JUHT, и прикрепите свою фотографию, укажите контактные данные, марку и год производства автомобиля.

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