Жителям Эстонии предлагают подзаработать на съемках иностранного фильма. Но есть одно условие

Съемки пройдут на Вируском болоте 11 февраля с 8 утра до 13 дня. Участвующим в съемках водителям заплатят 30 евро и компенсируют расходы на топливо, пишет портал Geenius.

Но все автомобили не подойдут: машина должна быть произведена не позднее 2012 года.