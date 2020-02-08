Видео ⟩ Жена футболиста сборной Украины исполнила гимн в нижнем белье, ей грозит тюремный срок

Ирина Морозюк, жена полузащитника турецкого "Ризеспора" и сборной Украины Николая Морозюка, может понести наказание на исполнение гимна Украины в нижнем белье. Несколько дней назад она опубликовала ролик, где она поет гимн страны с приспущенными брюками, пишет Newsru.
По словам известного украинского юриста Юрия Юрченко, девушка может столкнуться с серьезными последствиями за этот поступок.
"Надругательство - это оскорбительное отношение, грубое издевательство или демонстрация пренебрежения. По статье 338 Уголовного кодекса Украины надругательство над государственными символами карается штрафом до 50-ти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или арестом на срок до трех лет.
С объективной стороны преступления, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 338, заключаются в публичном надругательстве. То есть, надругательство над государственными символами влечет ответственность по вышеупомянутой статье только в случае, если она была публичной. Если уже и брать в использование государственные символы, то они могут использоваться исключительно с уважением! И ни одно пренебрежение недопустимо, в том числе и насмешки", - заявил "Чемпиону" Юрченко.
Морозюк выступает за "Ризеспор" с 2019 года. До переезда в Турцию Николай выступал за киевское "Динамо", донецкий "Металлург", "Кривбасс", "Оболонь" и "Днепр", напоминает Eurosport.