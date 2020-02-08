Видео ⟩ Жена футболиста сборной Украины исполнила гимн в нижнем белье, ей грозит тюремный срок

"Надругательство - это оскорбительное отношение, грубое издевательство или демонстрация пренебрежения. По статье 338 Уголовного кодекса Украины надругательство над государственными символами карается штрафом до 50-ти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или арестом на срок до трех лет.

С объективной стороны преступления, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 338, заключаются в публичном надругательстве. То есть, надругательство над государственными символами влечет ответственность по вышеупомянутой статье только в случае, если она была публичной. Если уже и брать в использование государственные символы, то они могут использоваться исключительно с уважением! И ни одно пренебрежение недопустимо, в том числе и насмешки", - заявил "Чемпиону" Юрченко.