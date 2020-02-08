Второй случай за неделю: на заправке в Таллинне еще один невнимательный водитель подверг опасности окружающих

Председатель правления AS Alexela Айво Адамсон напомнил, что заправлять машину нужно внимательно, чтобы обеспечивать безопасность как для себя, так и для окружающих. Также он отметил, что заправочный пистолет, к сожалению, сам не вернется на место.

«Заправочные пистолеты заправки Sikupilli Alexela на этой неделе уже два раза забывали в баке и уезжали», - уточнил Адамсон.

Все заправочные пистолеты Alexela оснащены специальными защитными клапанами, которые уберегают от масштабных несчастных случаев и загрязнения среды. Также из соображений безопасности газ обогащен ароматными веществами, чтобы даже при небольшом попадании его в воздух запах газа тут же был ощутим.