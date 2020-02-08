Сб, 8.02.2020
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В Финляндии банковский работник перевел деньги банка на свой счет

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: ERIC GAILLARD/REUTERS

В Финляндии сотрудник банка, расположенного в регионе Южная Похьянмаа, подозревается в том, что перевел на собственные счета более полумиллиона евро банковских средств в течение двух последних месяцев.

Отдел финансовой преступности Департамента полиции Похьянмаа начал предварительное расследование по этому делу. Вчера, 7 февраля, подозреваемого заключили под стражу, пишет Yle.

30-летний банковский служащий подозревается в хищении денег, грубом мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении служебным положением.

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