Рейнсалу: внешнеполитическая служба Эстонии останется и впредь политически нейтральной

«Внешнеполитическая служба Эстонии всегда была и останется впредь политически нейтральной, проводя в жизнь политический курс стоящего у власти правительства. Так было всегда и так будет и теперь, - написал Рейнсалу, передала BNS пресс-служба МИД. - Самое ценное в эстонской дипломатии — это профессиональные и преданные своему делу люди, чьим делом жизни является защита интересов Эстонии. Какие-либо намеки в угрожающем тоне в их адрес совершенно неуместны. За время работы нынешнего правительства много дипломатов были назначены на свои посты и в рабочем порядке освобождены от своих постов без каких-либо партийно-политических обоснований».

«Чтобы выразить признательность нашей внешнеполитической службе за ее работу, правительство по моей просьбе ходатайствовало перед президентом о награждении троих наших замечательных дипломатов почетными званиями по случаю столетия Тартуского мира — и президент приняла соответствующее решение, - продолжил Рейнсалу. - Предложенный парламенту нынешним правительством проект госбюджета на исторические 20% повысил бюджет МИД Эстонии. Это позволило впервые за долгое время всем работникам МИДа повысить зарплату с начала этого года».