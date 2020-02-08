Всемирная организация здравоохранения борется со слухами о коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) борется не только с новым коронавирусом 2019-nCoV, но и с распространением дезинформации о нем. Об этом в субботу, 8 февраля, заявил на специальном брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, ложная информация сеет недоумение и тревогу у населения, пишет DW.

Гебрейесус объяснил, что борьба с троллями и сторонниками теории заговора ведется по четырем направлениям. Во-первых, организация использует свою информационную сеть по эпидемиям, которая позволяет отслеживать информацию на разных языках. Во-вторых, специальная группа ВОЗ занимается распространением проверенных сведений о коронавирусе. С этими целями на сайте организации, ее каналах в социальных сетях, средствах массовой информации публикуются "разрушители мифов", а также интервью с заслуживающими доверия экспертами.

В-третьих, ВОЗ тесно сотрудничает с различными социальными сетями и интернет-компаниями, включая Facebook, Google и Twitter, с целью фильтрации ложной информации и продвижения сведений из достоверных источников. Наконец, была установлена связь с влиятельными людьми, чтобы они через собственные каналы в социальных сетях распространяли проверенную информацию. Особенно среди своих подписчиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе.