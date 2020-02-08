Fed Cup сборная Эстонии завершила поражением

Елена Малыгина уступила 26-й ракетке мира Даяне Ястремской 3:6, 1:6, а Анетт Контавейт победила четвертую ракетку мира Элину Свитолину в напряженном двухчасовом поединке 6:3, 6:7, 6:2. Судьба путевки решалась в парном поединке, где эстонской паре Контавейт-Малыгина противостояла украинская пара Марта Костюк - Леся Цуренко. Обе украинские теннисистки находятся во второй сотне рейтинга, но смогли победить нашу пару со счетом 6:2, 6:0, принеся Украине путевку в Мировую группу - Эстония остается в Евро-Африканской группе Fed Cup.