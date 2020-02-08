Водителей предупреждают об опасности на дорогах

Гололедица на дорогах Эстонии может сохраниться вечером в субботу, на протяжении предстоящей ночи и до утра воскресенья.
Об этом в пресс-релизе сообщил BNS Центр управления движением, отметив, что во второй половине дня крупнейшие основные и опорные шоссе в Эстонии были влажными после обработки реагентами. Второстепенные дороги и участки дорог в перелесках могут быть заснеженными или покрытыми мокрым снегом, а также опасно скользкими. Наиболее велика опасность гололедицы на дорогах в Центральной и Восточной Эстонии.
Синоптики обещают в субботу вечером облачную погоду, местами пройдет морось. К вечеру температура воздуха по всей Эстонии упадет до нулевой отметки, а температура дорожного покрытия опустится ниже нуля и на дорогах может появиться иней.
Дорожные условия в ближайшие часы будут зимними, опасность гололедицы сохранится на дорогах до утра воскресенья.