Сб, 8.02.2020
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Водителей предупреждают об опасности на дорогах

Дороги могут быть скользкими.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Гололедица на дорогах Эстонии может сохраниться вечером в субботу, на протяжении предстоящей ночи и до утра воскресенья.

Об этом в пресс-релизе сообщил BNS Центр управления движением, отметив, что во второй половине дня крупнейшие основные и опорные шоссе в Эстонии были влажными после обработки реагентами. Второстепенные дороги и участки дорог в перелесках могут быть заснеженными или покрытыми мокрым снегом, а также опасно скользкими. Наиболее велика опасность гололедицы на дорогах в Центральной и Восточной Эстонии.

Синоптики обещают в субботу вечером облачную погоду, местами пройдет морось. К вечеру температура воздуха по всей Эстонии упадет до нулевой отметки, а температура дорожного покрытия опустится ниже нуля и на дорогах может появиться иней.

Дорожные условия в ближайшие часы будут зимними, опасность гололедицы сохранится на дорогах до утра воскресенья.

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