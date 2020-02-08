Водителей предупреждают об опасности на дорогах

Об этом в пресс-релизе сообщил BNS Центр управления движением, отметив, что во второй половине дня крупнейшие основные и опорные шоссе в Эстонии были влажными после обработки реагентами. Второстепенные дороги и участки дорог в перелесках могут быть заснеженными или покрытыми мокрым снегом, а также опасно скользкими. Наиболее велика опасность гололедицы на дорогах в Центральной и Восточной Эстонии.