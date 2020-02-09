Люди будут работать шесть часов в день вместо восьми: что нам несет это десятилетие?

"Если последнее десятилетие нас чему-то и научило, так это тому, что нельзя руководствоваться тенденциями предыдущих лет, когда мы хотим предсказать, что ожидает нас в будущем", - говорится в отчете "Мир в 2030 году", опубликованном Аналитическим центром Deutsche Bank (DB Research).

Придя к такому выводу, многонациональная команда аналитиков решила отказаться от использованных ранее методологий прогнозирования будущего, тем самым представив множество необычных выводов о возможных поворотных моментах в будущем, которые повлияют на население мира как в социальной политике, так и в экономическом развитии. Всего было опубликовано 24 прогноза.

Некоторые из них касаются, в частности, финансовой сферы. Первый прогноз аналитиков предполагает, что

к концу нового десятилетия могут быть значительно ослаблены силы нынешней мировой валютной системы, в основе которой - фидуциарные деньги.

Это деньги, которые не обеспечены золотом или серебром, и их стоимость определяется с учетом выдачи конкретным государством и способности центрального банка обеспечивать ценность валюты и защищать ее от падения в случае инфляции. Однако государства по всему миру накопили огромные долги, что может привести к серьезной потере доверия к существующей системе.

Именно поэтому специалисты DB Research прогнозируют, что до 2030 года значительно увеличится спрос на альтернативную валюту - как золото, так и криптовалюту.

Что касается криптовалюты - здесь был сделан отдельный прогноз. В этом десятилетии произойдет массовое распространение криптовалюты.

В итоге она перестанет быть дополнением к традиционным валютным единицам и превратится в наличные XXI века.

Иными словами, основные барьеры, с которыми в настоящее время сталкивается криптовалюта, устанавливаются банковскими регуляторами по всему миру. Однако это может измениться, и две самые густонаселенные страны в мире - Китай и Индия - будут играть решающую роль в этих переменах.

Третье десятилетие XXI века окажется значимым для технологического сектора. Аналитики DB Research прогнозируют, что в следующие десять лет очень быстро будет развиваться индустрия электромобилей, но на автономные системы управления пока надежды нет. В течение этого десятилетия увеличится спрос на электромобили -

к концу 2020-х каждый пятый проданный автомобиль будет работать на электричестве, а к 2040 году таковых будет половина от общего числа.

Тем не менее беспилотные технологии, несмотря на нынешний писк моды, не смогут к 2030 году преодолеть бесчисленные препятствия на пути к успешной коммерциализации.

Эксперты Deutsche Bank допускают, что примерно к 2030 году может сбыться вековая мечта о летающих автомобилях. К концу десятилетия только в США ежедневно будут подниматься в воздух 6,5 млн беспилотных летательных аппаратов.