Предупреждение: настырный продавец терроризирует жителей Эстонии

Продавца пеллет для отопления представляет через различные предприятия некто Сергей Богомолов. По данным инспекции, Богомолов использовал как минимум пять юридических лиц и девять адресов электронной почты для продвижения продукта. Электронные письма и телефонные звонки получают как фирмы, так и простые люди.

«Это лицо нарушило Закон об электронных средствах связи, Закон о защите личных данных и Закон об услугах в области информационного общества и неоднократно отказывалось выполнять предписания инспекции и не оплачивало штраф», - сказали в инспекции.

На связанные с Богомоловым компании, продающие отопительные пеллеты, инспекция получает жалобы с 2013 года. Рекламные предложения рассылаются с адресов электронной почты различных компаний без использования в теле письма ссылки для отказа от рассылки, а также без согласия частных лиц на получение таких предложений по электронной почте.

Инспекция напоминает, что для всех прямых продавцов по электронным каналам существует требование, чтобы в случае частной электронной почты реклама не отправлялась без согласия или законных ожиданий данного лица. В случае адреса электронной почты юридического лица, реклама может быть отправлена, но ссылка для отказа должна работать. Отправитель электронного письма не выполнил этих требований.

Инспекция объяснила, что закон больше не предусматривает наказания за проступок за рассылку спама, но в любом случае, наказание за проступок также мало помогаетт в разрешении ситуации, при которой адрес электронной почты нельзя связать с компанией. Часто электронные письма отправляются с произвольного адреса электронной почты, зарегистрированного у иностранного провайдера.

В рамках государственного надзора, прямой продавцу сначала должно быть выписано предписание с требованием положить конец нарушению, прежде чем может быть наложен штраф.

«В сегодняшней Эстонии чрезвычайно легко отказаться от вступившего в конфилкт с государством юридического лица и создать новое. Старое же остается ждать принудительного закрытия под управлением назначенного "танкистом" члена правления, и выписанные этому "мертвому" предприятию штрафы не дадут никакого результата", - отмечает инспекция.

Инспекция выписала несколько предписаний и предупреждений компаниям Богомолова, а также наложила штраф. Поскольку судебные запреты и введение штрафных санкций не привели к прекращению нарушения, инспекция публикует предупреждение в отношении следующих предприятий:

New Horizons OÜ, членом правления которого является Сергей Кастехейн. На момент начала производства Сергей Богомолов был членом правления.

Rapsoodia OÜ, которое к настоящему времени удалено из регистра. Спам отправлялся с почтового адреса info@rapsoodia.ee.

Westinghouse OÜ, членом правления которого является Сергей Кастехейн. Связанные с предприятием адреса электронной почты: eestipelletid@gmail.com, oma.sooja.partner@gmail.com, buyer@mailza.site, hulgiladu@mailza.site, info@rapsoodia.ee, myyk@emailys.site, no-reply@okidoki.ee, invest@mailfence.com, tellimused@mails.site.

OÜ Adelaar, бомбардирующее клиентов спамом с адресов buyer@mailza.site, hulgiladu@mailza.site, info@rapsoodia.ee, myyk@emailys.site, no-reply@okidoki.ee, invest@mailfence.com, tellimused@mails.site.

Temonten OÜ, чей телефон - 51999998.