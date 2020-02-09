Бойня в Таиланде: военнослужащий, убивший 26 человек, ликвидирован

Спецоперация в торговом центре Terminal в городе Накхон Ратчасима (Корат) продолжалась более 12 часов, передает Newsru со ссылкой на "Интерфакс".

На пресс-конференции тайский премьер-министр Прают Чан-Оча сообщил, что в результате стрельбы погибли 26 человек. Ранения получили 57 человек, из них 25 были отпущены домой. По словам премьер-министра, мотивом нападения послужило недовольство стрелка сделкой с земельным участком, в которой он посчитал себя обманутым.

В субботу, 8 февраля, военнослужащий армии Таиланда Джаккрапант Томма застрелил двух офицеров, угнал военный автомобиль и позже открыл стрельбу из автомата по посетителям торгового центра Terminal 21 в городе Накхон Ратчасима (Корат). Некоторое время он вел видеотрансляцию стрельбы в фейсбуке, пока его аккаунт не заблокировали.

Военный всю ночь оставался в здании торгового центра, в это время продолжали поступать сообщения о выстрелах.

По данным издания Khaosod, в числе погибших также оказались мотоциклист, водитель такси и студент. Друг солдата описал его как профессионального стрелка, который выиграл несколько призов. Сообщается, что Тхомма захватил с базы не менее 700 патронов.