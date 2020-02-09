Вс, 9.02.2020
В плане социальной поддержки нам и вправду надо очень надеяться на родственников и друзей. Петер Зашев
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Два населенных пункта второй день без водоснабжения, водоканал обещает установить баки с водой

Два населенных пункта второй день без водоснабжения, водоканал обещает установить баки с водой

Veekraan. Foto on illustreeriv.

ФОТО: Merily Smidt

Часть города Синди и поселка Пайкузе с вечера субботы остается без водоснабжения, пишет Postimees.

Первые сообщения о проблемах с напором воды в Пайкузе и Синди поступили между 19 и 21 часом субботы. В то же время еще в 7 утра в воскресенье на некоторых улицах Синди водоснабжение было.

Предприятие Pärnu Vesi сообщило на своем сайте, что авария произошла на центральном водопроводе Синиди, из-за чего 8 и 9 февраля наблюдаются проблемы с водоснабжением в Пайкузе.

Аварийная бригада Pärnu Vesi начала заниматься устранением неисправностей поздно вечером в субботу. Компания Pärnu Vesi  извинилась перед своими клиентами и пообещала установить баки с водой. Их местонахождение сайт компании обещает обнародовать при первой же возможности, но в воскресенье утром эта информация еще не была доступна.

По телефонному номеру службы информации для клиентов Pärnu Vesi автоответчик отвечает, что линия перегружена, но компания знает об аварии и работает над ее устранением.

На АЗС Olerex в Синди Postimees сообщили, что люди практически опустошили запасы бутилированной воды в магазине при заправке.

На нескольких улицах Пайкузе водоснабжение было восстановлено к утру воскресенья, но согласно сообщениям в соцсетях, большая часть района по состоянию на 8:50 утра была все еще без воды. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ