Два населенных пункта второй день без водоснабжения, водоканал обещает установить баки с водой

Первые сообщения о проблемах с напором воды в Пайкузе и Синди поступили между 19 и 21 часом субботы. В то же время еще в 7 утра в воскресенье на некоторых улицах Синди водоснабжение было.

Предприятие Pärnu Vesi сообщило на своем сайте, что авария произошла на центральном водопроводе Синиди, из-за чего 8 и 9 февраля наблюдаются проблемы с водоснабжением в Пайкузе.

Аварийная бригада Pärnu Vesi начала заниматься устранением неисправностей поздно вечером в субботу. Компания Pärnu Vesi извинилась перед своими клиентами и пообещала установить баки с водой. Их местонахождение сайт компании обещает обнародовать при первой же возможности, но в воскресенье утром эта информация еще не была доступна.

По телефонному номеру службы информации для клиентов Pärnu Vesi автоответчик отвечает, что линия перегружена, но компания знает об аварии и работает над ее устранением.

На АЗС Olerex в Синди Postimees сообщили, что люди практически опустошили запасы бутилированной воды в магазине при заправке.