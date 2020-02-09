Кохтла-Ярвеская госгимназия приступила к подготовке будущих учеников

Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур по завершении вечера знакомства и регистрации признался, что некоторая торжественность планировалась изначально.

Первая встреча

"Поскольку это была первая встреча - новая школа, новые люди, новые события и новое начинание: начало работы подготовительных курсов для учащихся основной школы, - то мы и хотели, чтобы обстановка была торжественной, чтобы у людей остались эмоции. Действительно, большинство в первый раз переступило порог этой школы, они пришли знакомиться. Это сильное чувство! Думаю, что начало очень хорошее. Я и не предполагал, что придет мало людей. Их было ожидаемо много, некоторые ребята пришли с родителями", - рассказывает Агур.

В тот же день пришедшие на мероприятие ученики 8-9-х классов зарегистрировались на различные подготовительные курсы - по математике, эстонскому языку как родному, эстонскому языку как второму языку и английскому языку. Курсы будут вести девять учителей гимназии и начнутся они в течение двух месяцев.

Хендрик Агур. Матти Кямяря / Põhjarannik ХЕНДРИК АГУР: Мы и хотели, чтобы обстановка была торжественной.

Лотте Теппе, у которой три старших сестры, и одна из них - Лийс - сейчас учится в Кохтла-Ярвеской гимназии, сама пока ходит в восьмой класс Ярвеской школы.

"Я прочитала в Facebook, что на подготовительные курсы можно приходить уже с восьмого класса, и подумала, почему нет - смогу лучше подготовиться к гимназии. Гимназия - это совсем другое дело! Со школьным зданием и атмосферой я уже знакома благодаря Лийс. Например, я участвовала в торжественном акте по случаю начала учебного года, а когда она поехала с классом в оперу, нашлось свободное место, и я поехала с ними. Впечатление о школе я составила на основании различных статей и происходящих в школе событий, и, разумеется, главный источник информации - это сестра. Школа нравится: она кажется маленькой и уютной. Мне нравится, когда обстановка не слишком пестрая - здесь во всем баланс. Много слышала об учителях, о том, какие они приветливые. И сегодня я встретилась с ними в школе лицом к лицу", - говорит Лотте.

Представление о школе

Девушка, которая учится в местной музыкальной школе по классу кларнета, хотела бы выбрать направление исполнительских искусств и актерского мастерства. Вместе с тем у нее, по собственным словам, есть склонность к естественным наукам. Лотте посещала театральный кружок в Ярвеской школе, а позднее - в Йыхви. Живет она менее чем в десяти минутах ходьбы от своей будущей гимназии - "Это счастье, когда элитная школа так близко к дому". Из подготовительных курсов Лотте выбрала английский язык и физику и обещает взять вдобавок математику. Говоря об ознакомительном мероприятии, она отметила, что оно немного напомнило 1 сентября.