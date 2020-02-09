Кохтла-Ярвеская госгимназия приступила к подготовке будущих учеников

3 февраля во второй половине дня в атриуме Кохтла-Ярвеской гимназии собралось более 150 учащихся восьмых и девятых классов местных школ, а также их родители, чтобы в торжественной обстановке оформить регистрацию на подготовительные курсы для поступления в гимназию, пишет "Северное Побережье".
Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур по завершении вечера знакомства и регистрации признался, что некоторая торжественность планировалась изначально.
Первая встреча
"Поскольку это была первая встреча - новая школа, новые люди, новые события и новое начинание: начало работы подготовительных курсов для учащихся основной школы, - то мы и хотели, чтобы обстановка была торжественной, чтобы у людей остались эмоции. Действительно, большинство в первый раз переступило порог этой школы, они пришли знакомиться. Это сильное чувство! Думаю, что начало очень хорошее. Я и не предполагал, что придет мало людей. Их было ожидаемо много, некоторые ребята пришли с родителями", - рассказывает Агур.
В тот же день пришедшие на мероприятие ученики 8-9-х классов зарегистрировались на различные подготовительные курсы - по математике, эстонскому языку как родному, эстонскому языку как второму языку и английскому языку. Курсы будут вести девять учителей гимназии и начнутся они в течение двух месяцев.
Хендрик Агур.
Матти Кямяря / Põhjarannik
ХЕНДРИК АГУР:
Мы и хотели, чтобы обстановка была торжественной.
Лотте Теппе, у которой три старших сестры, и одна из них - Лийс - сейчас учится в Кохтла-Ярвеской гимназии, сама пока ходит в восьмой класс Ярвеской школы.
"Я прочитала в Facebook, что на подготовительные курсы можно приходить уже с восьмого класса, и подумала, почему нет - смогу лучше подготовиться к гимназии. Гимназия - это совсем другое дело! Со школьным зданием и атмосферой я уже знакома благодаря Лийс. Например, я участвовала в торжественном акте по случаю начала учебного года, а когда она поехала с классом в оперу, нашлось свободное место, и я поехала с ними. Впечатление о школе я составила на основании различных статей и происходящих в школе событий, и, разумеется, главный источник информации - это сестра. Школа нравится: она кажется маленькой и уютной. Мне нравится, когда обстановка не слишком пестрая - здесь во всем баланс. Много слышала об учителях, о том, какие они приветливые. И сегодня я встретилась с ними в школе лицом к лицу", - говорит Лотте.
Представление о школе
Девушка, которая учится в местной музыкальной школе по классу кларнета, хотела бы выбрать направление исполнительских искусств и актерского мастерства. Вместе с тем у нее, по собственным словам, есть склонность к естественным наукам. Лотте посещала театральный кружок в Ярвеской школе, а позднее - в Йыхви. Живет она менее чем в десяти минутах ходьбы от своей будущей гимназии - "Это счастье, когда элитная школа так близко к дому". Из подготовительных курсов Лотте выбрала английский язык и физику и обещает взять вдобавок математику. Говоря об ознакомительном мероприятии, она отметила, что оно немного напомнило 1 сентября.
15-летний Кевин Таниссаар сейчас учится в Йыхвиской основной школе и уже сделал выбор: учебу он продолжит именно в гимназии шахтерского города. "Хочу учиться здесь, потому что здесь больше возможностей: смогу изучать инженерное дело, есть медицинское направление. Но особенно притягивают цифровые технологии", - рассказывает молодой человек, который оказался в стенах Кохтла-Ярвеской гимназии в первый раз.
Яна Таниссаар, мать Кевина, уточняет, что ее сын выбрал курсы математики и английского языка. "Очень красивая и новаторская школа. Очень приятное впечатление", - говорит мать Кевина, которая тоже оказалась в этой школе впервые.
"Поскольку я и сама много училась, то знаю, что гимназия уже выглядит как подготовка к вузу. Молодым людям даны широкие возможности в соответствии с их склонностями. Сама школа выделяется красивыми большими открытыми помещениями", - отмечает Яна, у которой в Йыхви свое юридическое бюро, работающее в сфере семейного права.
Подготовка к жизни
Кевин считает, что посещение подготовительных курсов поможет ему привыкнуть к логистике будущего пути в школу, когда ему придется каждый день добираться от дома до гимназии. В ознакомительный день юноше больше всего запомнились необычная система классных помещений - у них нет номеров и различить их можно по портретам наших выдающихся деятелей - и, конечно же, интересная система обучения, которая состоит из модулей.
"Начало было замечательное, но теперь нужно это дело вывезти, чтобы ученики получили реальную пользу. Чтобы не испугались. Чтобы не случилось так, что "ой, дни долгие, не понимаю" - и отказываются. Это момент истины, и мы увидим, что мы на самом деле предлагаем", - говорит Хендрик Агур.
Торжественная первая встреча началась с того, что руководители школы приветствовали каждого у дверей школы и пожимали руки. "Одни очень дружелюбно говорили "Здравствуйте", у других приветствие приходилось выманивать", - вспоминает Агур. Сперва прозвучал гимн школы в сопровождении двух солистов и школьного молодежного оркестра. Затем завуч гимназии рассказал о предметах, представили учителей и прошли экскурсии как на эстонском, так и на русском языке.
Директор говорит, что если кто-то узнал об этой регистрации только из статьи "Северного побережья" и хотел бы пойти на курсы, то ему следует быстро связаться со школой. Объявление о начале курсов раньше было опубликовано на домашней странице школы и странице в Facebook.
Любопытно, что в тот же день и в то же время в Йыхвиской гимназии прошло аналогичное мероприятие. Думается, соперничество между школами не может пойти во вред уровню образования.