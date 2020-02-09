Обозначения эстонских продуктов питания приводят потребителей в замешательство

Эстонцы очень любят местную еду, но, к сожалению, все решает кошелек - зачачастую нет денег, чтобы купить отечественные продукты питания, нередко оказываются значительно дороже импортных. Различные маркировки местной еды также усложняют выбор, пишет Maa Elu.
Глава Продовольственного союза Сирье Потисепп подтвердила, что число тех, чей первый критерий выбора - цена продукта, действительно, увеличивается.
"Потребители в целом делятся на три части: те, кто потребляет продукты по своему желания и для кого цена является менее важным аргументом; охотники за скидками, которые не лояльны к конкретному производителю или потребителю; и люди, чей доход не позволяет купить ничего, кроме самого дешевого продукта", - объяснила она.
По словам Потисепп, грустная правда состоитв том, что налоги и регуляции припирают производителей к стенке и вынуждают поднимать цены.
Глава отдела закупок сети Rimi Маргус Амор также указал на вилку между потребительскими предпочтениями и фактическим покупательским поведением. «Одной из причин, безусловно, является цена, то есть сохраняющаяся низкая покупательская способность потребителей. Картина также размывается из-за различных определений местной продукции - "сделано в Эстонии", "произведено из эстонского сырья" и так далее", - сказал он.
По словам Амора, потребители определенно предпочитают местные молочные продукты. В целом, однако, предпочтения меняются в зависимости от сезона, особенно в случае овощей и фруктов.
Однако существует больше шкал предпочтений, нежели просто местное против импортного: например, органическое против неорганическего, пластиковая упаковка против бумажной, высокое содержание сахара против низкого, а также инкубаторское яйко против яйца от курицы свободного выгула.
Различные обозначения
Знак "Eestis kasvatatud" (Выращено в Эстонии) выдает Эстонский садоводческий союз.
Изделие должно отвечать требованиям высшего класса по европейскому стандарту. Его вручают на год.
Группы товаров: овощи, фрукты, ягоды, цветы, саженцы, семена, картофель и другие продукты садоводства, включая мед.
Флажок выдает Эстонский союз пищевой промышленности. Он означает,что изделие изготовлено на эстонском предприятии пищевой промышленности.
Сырье может быть как местным, так и импортным, но главное, что продукция изготовлена в Эстонии для местного потребителя.