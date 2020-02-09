Обозначения эстонских продуктов питания приводят потребителей в замешательство

Глава Продовольственного союза Сирье Потисепп подтвердила, что число тех, чей первый критерий выбора - цена продукта, действительно, увеличивается.

"Потребители в целом делятся на три части: те, кто потребляет продукты по своему желания и для кого цена является менее важным аргументом; охотники за скидками, которые не лояльны к конкретному производителю или потребителю; и люди, чей доход не позволяет купить ничего, кроме самого дешевого продукта", - объяснила она.

По словам Потисепп, грустная правда состоитв том, что налоги и регуляции припирают производителей к стенке и вынуждают поднимать цены.

Глава отдела закупок сети Rimi Маргус Амор также указал на вилку между потребительскими предпочтениями и фактическим покупательским поведением. «Одной из причин, безусловно, является цена, то есть сохраняющаяся низкая покупательская способность потребителей. Картина также размывается из-за различных определений местной продукции - "сделано в Эстонии", "произведено из эстонского сырья" и так далее", - сказал он.

По словам Амора, потребители определенно предпочитают местные молочные продукты. В целом, однако, предпочтения меняются в зависимости от сезона, особенно в случае овощей и фруктов.

Однако существует больше шкал предпочтений, нежели просто местное против импортного: например, органическое против неорганическего, пластиковая упаковка против бумажной, высокое содержание сахара против низкого, а также инкубаторское яйко против яйца от курицы свободного выгула.