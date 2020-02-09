Получит компенсацию в 700 евро: владелец собаки поставил на место страховую компанию

У клиента, застраховавшего своего французского бульдога, появилась необходимость в помощи страховой компании, когда его четвероногий друг в ходе чрезмерно усердного прыжка травмировался. После прыжка собака стала хромать на заднюю лапу и нуждалась в операции. За лечение клиент должен был в итоге заплатить 770,50 евро, из которых 700 он хотел получить в качестве компенсации от страховой компании. Но застраховавшая животное компания If отказалась удовлетворять требование, поскольку посчитала что травма собаки наследственная (французские бульдоги действительно наследственную предрасположенность к смещению коленной чашечки). Также страховая компания посчитала, что представленные расходы на лечение нереально большие.

Комиссия по потребительским спорам не согласилась со страховой компанией

Комиссия по потребительским спорам признала правоту за клиентом и обязала If kindlustus компенсировать клиенты расходы на лечение. В ходе производства было установлено, что потребитель подтвердил травму как с помощью своих показаний, так и справкой от ветеринара, и нельзя ожидать лучшего доказательства наличия страхового случая. То обстоятельство, что о травме не сообщили сразу, не доказывает, что несчастного случая не было. Тот факт, что данная порода подвержена риску появления подобных повреждений из-за генетических факторов, никоим образом не исключает возможности произойти несчастного случая и получения травм. Поскольку животное во время несчастного случая было застраховано, предприятие должно выполнить свои обязательства.

Что касается размера расходов на лечение, потребитель не обязан выбирать самую дешевую возможность для восстановления или лечения, и может это сделать в известном ему учреждении, где в курсе проблем его товара (в данном случае домашнего животного). Расходы на восстановление или лечение должны быть разумными, то есть не должны быть непропорционально большими в сравнении со средней ценной за эту услугу, но разумные не значит самые дешевые. «Страховая компенсация не может ограничиваться только компенсацией самых дешевых услуг», - говорит в решении комиссии.