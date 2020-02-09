Тревожный прогноз: цена на нефть в ближайшие годы может взлететь до небес

Но мировая экономика из-за высоких цен на нефть начнет сокращаться.

«Мировая экономика не может быть устойчивой, если цены на нефть превышают 100 долларов за баррель. Влияние этих цен на рост реальной экономики будет продолжаться очень долго», - предупреждает Симон Мишо в недавнем отчете Финской геологической службы.

"С другой стороны, производители не могут быть устойчивыми и приносить прибыль при ценах на нефть ниже 45 долларов", - отмечает он.

Это особенно верно для сланцевой нефти. Инвестиционные банки Уолл-стрит очень критически относятся к сланцевым нефтяным компаниям, поскольку эта отрасль никогда не могла генерировать положительный денежный поток. Банки и другие инвесторы уходят от убыточных производителей сланцевой нефти, и число банкротств начало расти. Ясно, что по крайней мере часть глобальной нефтяной промышленности нуждается в высоких ценах для устойчивого роста. Рост добычи сланцевой нефти в последнее десятилетие был обусловлен дешевыми кредитными деньгами и чрезмерной капитализацией промышленности в Северной Дакоте и Техасе.

Производство сланцевой нефти в США может быть на пике или, по крайней мере, вблизи плато. Тем не менее, единого мнения по этому поводу нет, но все больше и больше аналитиков, а также сами участники рынка, верят в эту возможность.

Например, Джон Хесс, исполнительный директор одного из самых известных производителей сланцевой нефти, Hess Corp, сказал, что пик добычи сланцевой нефти Bakken будет через пару лет, а пик добычи Пермского нефтяного бассейна наступит в середине двадцатых годов. Однако некоторые считают, что пик добычи в Пермском бассейне может наступить раньше.

Финансовый стресс может приблизить пик сланцевой нефти. Когда именно это произойдет, не очень важно. Дело в том, что если добыча сланцевой нефти в США перестанет расти, но останется на том же уровне, мировая экономика окажется под угрозой. Предупреждающий пример - финансовый кризис 2008-2009 годов, которому предшествовала остановка добычи нефти в Саудовской Аравии, которая резко подняла цену черного золота до 147,5 долларов за баррель и способствовала обвалу финансовых рынков.

В отчете отмечается, что около 70 процентов мировых запасов нефти приходится на месторождения, открытые до 1970-х годов. В последнее десятилетие разведка нефти значительно замедлилась. Производство обычной нефти достигло пика в 2005 году и с тех пор остается стабильным. С тех пор новое производство началось на американских месторождениях сланцевой нефти и канадских нефтеносных песках.

Многие аналитики в нефтяной промышленности считают, что цена на нефть будет оставаться низкой в течение более длительного периода или даже постоянно ниже сегодняшней. Их мнение основано на убеждении, что спрос миновал свой пик, а отказ от ископаемого топлива снизит ценовое давление.

Но, по словам Саймона Мишо, этот переход может быть недостаточно быстрым. Если замедление роста предложения будет более быстрым, чем рост спроса, рост цен на нефть будет быстрым, и это повлияет на мировую экономику.