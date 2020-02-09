Фото: в Таллинне открылся новый кинозал IMAX

ФОТО: Патрик Тамм

На состоявшемся в пятницу вечером открытии нового кинозала в CINAMON T1 гости смогли посмотреть премьеру долгожданного боевика о женщинах-супергероях «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн» в формате IMAX.

ФОТО: Патрик Тамм

В новом зале кинолюбители могут выбрать стандартные места либо сиденья категорий Love и Premium. Технология IMAX обеспечивает максимальное качество изображения и эффект присутствия для зрителя, независимо от выбранного места. Всего в зале 177 мест.

ФОТО: Патрик Тамм

В тот же день открылся и обновленный зал хорошо знакомого жителям Таллинна кинотеатра KOSMOS, где было установлено новое оборудование высокого качества, включая лучший звук в странах Балтии.

«Когда в 2014 году мы возобновляли работу KOSMOS, то хотели предложить совершенно новые впечатления от просмотра кино. Нам это удалось благодаря формату IMAX. Далее CINAMON вырос в большую международную сеть кинотеатров, и теперь было очень правильным открыть такой зал в T1 Mall of Tallinn. Концепция IMAX и торгово-развлекательного комплекса словно созданы друг для друга. Мы продолжим предлагать зрителям более широкий выбор впечатлений как в новом мультиплексе торгового центра, так и в историческом кинотеатре KOSMOS», – сказала в своей речи на церемонии открытия руководитель Cinamon Holding Татьяна Толстая.

ФОТО: Патрик Тамм

Основанная в 2005 году компания Cinamon Holding OÜ управляет восемью кинотеатрами в Эстонии, Финляндии, Латвии и Литве, показывая фильмы на 40 экранах. В сети CINAMON работают более ста человек.