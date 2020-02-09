Живые змеи на развес: как выглядел знаменитый рынок в Ухане до закрытия

По мнению представителей местных властей, нелегальная продажа диких животных на рынке происходила в условиях сплошной антисанитарии.

Рынок был закрыт 1 января в связи с подозрениями на то, что именно он является источником происхождения нового коронавируса. Это произошло после серии заболеваний среди его сотрудников и посетителей. В настоящее время объект изучается экспертами и полицейскими, проводящими собственное расследование.

Рынок известен среди местных жителей продажей самых разнообразных видов животных.

На одном из снятых посетителями виде видно, как живых змей голыми руками набивали в полиэтиленовый пакет, а затем взвешивали.