Живые змеи на развес: как выглядел знаменитый рынок в Ухане до закрытия
В социальных сетях появились фотографии и видео с рынка живности в китайском городе Ухань, где, предположительно, началась вспышка коронавируса.
По мнению представителей местных властей, нелегальная продажа диких животных на рынке происходила в условиях сплошной антисанитарии.
Рынок был закрыт 1 января в связи с подозрениями на то, что именно он является источником происхождения нового коронавируса. Это произошло после серии заболеваний среди его сотрудников и посетителей. В настоящее время объект изучается экспертами и полицейскими, проводящими собственное расследование.
Рынок известен среди местных жителей продажей самых разнообразных видов животных.
На одном из снятых посетителями виде видно, как живых змей голыми руками набивали в полиэтиленовый пакет, а затем взвешивали.
На рынке в Ухане продавались даже кобры. Ученые, которые исследовали ДНК нового коронавируса, в январе сравнили его с вариантами, распространяющимися среди животных, и обнаружили, что он наиболее похож на коронавирус змей. В дикой природе змеи поедают летучих мышей, которые также являются известными разносчиками коронавируса.