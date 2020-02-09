Март Хельме обсудил с вице-директором DEA последствия легализации марихуаны

Об этом BNS сообщила пресс-служба МВД, по данным которой Хельме в ходе своей поездки посетил Академию ФБР и встретился с экспертами по борьбе с наркопреступностью, а также с представителями Министерства юстиции и экспертами целого ряда совещательных органов. Хельме принял участие в Ежегодном Национальном молитвенном завтраке с традиционным присутствием президента США и выразил благодарность Академии ФБР за обучение эстонских специалистов.

«Руководство Академии считает все более важным развивать именно международное сотрудничество. В этой связи они расширяют количество курсантов из других стран. Для нас это, безусловно, позитивная новость. Учебные планы предусматривают также включение тематики новых технологий, в их числе, например, частоты 5G”, - рассказал Хельме.

В США Марта Хельме принимал вице-директор Академии ФБР по обучению зарубежных экспертов Рене МакДермон, с которым министр внутренних дел встретится повторно уже осенью этого года в Таллинне.

На встрече со специалистами по борьбе с наркопреступностью в офисе организации Drug Enforcement Administrations Март Хельме обсудил вопросы укрепления сотрудничества двух стран в противостоянии наркобизнесу.

«Я был очень рад услышать, как вице-директор Drug Enforcement Administrations Престон Граббс заверил, что Эстония является одним из лучших партнеров в сотрудничестве с ними, поскольку наши специалисты действуют оперативно и эффективно, а также выполняют достигнутые договоренности», - сообщил Хельме.

Стороны подробно обсудили укрепление сотрудничества Эстонии и США в борьбе с растущей тенденцией потребления фентанила и кокаина, возможные последствия легализации марихуаны и возможности работать с ними.

«В США на сегодняшний день марихуана легализована в шести американских штатах - Колорадо, Вашингтон, Орегон, Аляска, Невада и Калифорния. Поскольку этот процесс начался в 1996 году, к нынешнему времени у американцев накопилось достаточно информации о том, к чему это привело. Наше сотрудничество с антинаркотическими службами по этой теме продолжится и в будущем», - рассказал Хельме.

Март Хельме также посетил центр стратегических исследований CSIS (Center for Strategic and International Studies), где заслушал выступление министра юстиции США Уильяма Барри об укреплении позиций Китая в частотах 5G, после чего состоялась короткая встреча двух министров. Далее Март Хельме провел более обстоятельную встречу с другими ведущими специалистами Министерства юстиции США.

В рамках этой встречи было продолжено обсуждение тематики современных технологий, а также борьбы с отмыванием денег, в сфере которой Минюст США выразил готовность делиться своим опытом с Эстонией.

Хельме принял участие в Ежегодном Национальном молитвенном завтраке с традиционным присутствием президента США, в рамках которого встретился с представителями ряда палат Конгресса и обсудил с ними тематику инициативы Трех морей, обменялся мыслями о роли Китая в современной политике и экономике, затронул темы безопасности и кибер-безопасности.