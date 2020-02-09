«Золотая клетка»: в судьбу девочки, которая пять лет живет в московской больнице, вмешался суд

В Москве состоялось уже второе судебное слушание по беспрецедентному делу - пятилетняя девочка с рождения живет в престижном московском медицинском центре "Мать и дитя", хотя медицинских показаний для этого нет. В ситуацию вмешались органы опеки с требованием ограничить в родительских правах мать и отца девочки.
Корреспондент "Медузы" побывала на слушании этого дела и рассказала, как оно проходило. Rus.TVNET предлагает краткое изложение дела по материалам издания.
Коротко о деле
Девочка родилась в 2014 году в престижной московской клинике "Мать и дитя". После выписки мать Татьяна Максимова вернула девочку в отделение патологии новорожденных, утверждая, что ребенок болен.
Все пять лет пребывание девочки в больнице оплачивал ее отец Юрий Зинкин.
В клинике убеждены, что ребенку не требуется стационарное лечение. В марте 2019 года там попросили забрать ребенка. Однако родители не сделали этого ни в июле, когда девочку выписали, ни в сентябре, когда районный суд обязал родителей взять дочь домой.
Известно, что у родителей девочки есть еще трое сыновей: 2003, 2008 и 2011 годов рождения. Мальчики находятся на домашнем обучении и также ограничены в общении с окружающим миром.
Просьбы забрать девочку из клиники были и до суда
На втором судебном слушании прозвучало, что отцу ребенка Юрию Зинкину многократно говорили забрать дочь из стационара. В очередной раз ситуация обострилась в 2018 году, когда ему вручили письменное заявление о том, что его дочери не требуется лечение в больнице.
"В этой беседе Юрий Юрьевич сказал:
"Делайте, что хотите. Я никого не боюсь. У меня никто из детей не учится в школе, потому что там наркотики и алкоголь.
У меня все на домашнем обучении, под контролем. И опекой меня не пугайте", — рассказала на суде сотрудница перинатального медицинского центра "Мать и Дитя" Екатерина Ларина.
"А мы действительно, я честно скажу, боялись ситуации, когда мы вынесем спор на опеку, придет злобная опека — простите, уважаемые представители —
изымет сразу ребенка, да, из золотой клетки, но он излюбленный няней, катается на самокате по центру. Мы этого действительно боялись",
- пояснила она, почему в центре не сразу привлекли к делу органы опеки и не начинали судебное разбирательство раньше.
Как развивались события
Принимая во внимание сложность ситуации, в 2019 году к делу подключились органы опеки, подавшие иск с просьбой ограничить родителей девочки в правах.
Судебных заседания было два, ни на одном родители не появились, были лишь адвокаты обоих.
На первом заседании, 29 января, они утверждали, что родители не были в курсе, что дело дошло до суда. Также сообщалось, что мать девочки готова предстать перед судом, но не может этого сделать по состоянию здоровья. Слушание перенесли на 5 февраля. Однако, и в этот раз появились лишь адвокаты ответчиков.
К тому же, родителей девочки теперь не могут найти ни судебные приставы, ни органы опеки и попечительства, пишет "Медуза".
Жизнь девочки в больнице
На втором судебном заседании адвокат матери девочки зачитала объяснение своей доверительницы, в котором подчеркивалось, что особое внимание родители уделили дошкольному образованию девочки: наняли ей нянь с педагогическим образованием, логопедов, массажистов и других специалистов.
Также для дочери были сделаны игровые и развивающие комнаты, для которых администрация клиники выделила третий этаж здания.
"Администрация клиники "Мать и дитя" создала все условия для нахождения моей дочери в стационаре, как дома. Ребенка постоянно навещали родители, братья, бабушки, дедушки, подруги, мама", — написала мать девочки Максимова.
Также на суде прозвучали слова Максимовой о ее готовности участвовать в жизни дочери, что пока осложнено состоянием здоровья:
"Хочу пояснить, что свои родительские обязанности я исполняю в полном объеме, несмотря на серьезность своего заболевания, и от своей дочери не отказываюсь. 25 июля 2019 года мне был поставлен диагноз меланома кожи третьей степени".
Линия защиты настаивала, что дома пока нет необходимых медицинских условий для проживания девочки с семьей.
"А если с ребенком что-то случится, кто будет отвечать за это? А если скорая не поможет? Мама забирала девочку, но у нее были проблемы со здоровьем", - в суде заявила адвокат Ольга Лукманова.
На запрос прокурора, могут ли ответчики предоставить документы о том, что у девочки есть серьезные заболевания, Лукманова парировала, что в медицинской экспертизе суд отказал, а перевести девочку в другое медицинское учреждение не представлялось возможным, так как "вдруг с девочкой что-то случится".
Что дальше?
5 февраля Пресненский суд Москвы ограничил в родительских правах Максимову и Зинкина. По решению суда девочку передадут на попечение органу опеки, на чьей подведомственной территории расположен медицинский центр, сообщает "Медуза".
Помимо этого суд постановил взыскать в пользу ребенка алименты в размере ¼ от суммы заработка или другого дохода родителей.
Адвокат Максимовой заявила, что решение суда преждевременное, и они будут подавать апелляцию, ведь "мать хотела лично участвовать в процессе, однако на сегодняшний день она находится на больничном".