Новая тенденция: уже третье госучреждение переезжает из Таллинна в провинцию

Ранее в контексте государственной реформы в Вильянди переехали Фонд развития сельской жизни и Эстонский центр народной культуры.

Срок полномочий нынешнего директора KÜSK Агу Лайуса истекает в конце февраля. После трех сроков и дюжины лет в должности он подтвердил, что больше не намеревается выставлять свою кандидатуру. Сейчас идут выборы членов нового совета фонда.

«Фонд целевого капитала должен продолжить свою работу на третьем этаже государственного дома в Вильянди в августе, это уже решено», - подтвердил Агу Лайус, который сейчас занят подготовкой к реорганизации и переселению.

«Что касается нынешних сотрудников, то в шутку можно сказать, что 2 августа выяснится, кто из них будет работать в Вильянди. Один из нынешних сотрудников подтвердил, что продолжит работу в Вильянди. Другие думают, но, скорее всего, они не поедут в Вильянди».

В учреждении работают около десятка человек, но время от времени их бывает и больше. Лайус объяснил, что, поскольку государство централизует бухгалтерский учет, пост главного бухгалтера в KÜSK полностью исчезнет. Вопрос о том, кто будет следить за финансовыми делами Центра, все еще открыт.

«Структура фонда с переездом очень существенно изменится, поэтому в Вильянди мы должны практически выстроить новую организацию», - сказал Лайус.

Министр по делам народонаселения Рийна Сольман выразила уверенность, что переезд в Вильянди приблизит KÜSK к неправительственным организациям, которых в Эстонии около 20 000. По оценке же Лайуса, есть аргументы как за, так и против переезда, но вывод государственных органов от столицы, безусловно, дело позитивное.