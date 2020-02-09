На Эстонию надвигается шторм: спасатели советуют делать запасы еды и питья

«Сильный ветер может привести к обрыву линий электропередачи, повалить деревья и нарушить судоходство. Рекомендуем сделать запасы продуктов питания и питья, следить за оперативными прогнозами погоды и оповещением населения на сайте bit.ly/hoiatus, а также советуем разослать это сообщение всем своим друзьям, знакомым и родственникам», - сообщил в воскресенье в социальных сетях Спасательный департамент Эстонии.

«Если произойдет обрыв электропитания и прервется работа телефонной мобильной связи, то слушайте новости каждый час на волнах Vikerraadio на эстонском языке (и Радио 4 — на русском языке, BNS) с помощью приемника на батарейках, либо по радиоприемнику в автомобиле».

Метеослужба Эстонии в воскресенье днем передала штормовое предупреждение по всей территории страны, при этом предупреждение второй степени передано по акватории Балтийского моря, северной части Рижского залива, западной части Финского залива и по Чудскому озеру. Предупреждение первой степени передано по восточной части Финского залива.

По прогнозам, в воскресенье вечером на островах Хийумаа и Сааремаа, в Харьюском уезде, Ляэнеском и Пярнуском уездах усилится юго-западный, южный ветер в континентальной части порывы 15, на побережье до 22 м/с. В ночь на понедельник, 10 февраля юго-западный, южный ветер в континентальной части усилится порывами до 20, на побережье до 27 м/с.

В остальных регионах Эстонии в воскресенье вечером усилится юго-западный, южный ветер в континентальной части порывы 15, на побережье до 20 м/с. В ночь на понедельник, 10 февраля, усилится юго-западный, южный ветер порывы 18-22 м/с.