Вс, 9.02.2020
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Фото: в Хааберсти под стук барабанов прошел праздник огня
Пришли сотни людей

ФОТО: Управа Хааберсти

В эти выходные на берегу пруда Вяйке-Ыйсмяэ прошел праздник огня. Все гости смогли насладиться танцами и песнями, дети и подростки смогли поискать сокровища. В завершении праздника с барабанным и огненным представлением выступил Пеэтер Йыгиоя.

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, несмотря на прохладную погоду в амфитеатр пришли сотни людей, которые смогли не только посмотреть представление, но и принять в нем самое непосредственное участие. «К сожалению, в этом году нет настоящей зимней погоды. В темное и дождливое время хочется развеяться и надеюсь, что на празднике все смогли зарядиться энергией и общее барабанное представление помогло отогнать плохие мысли далеко и надолго», - сказал Ханимяги.

ФОТО: Управа Хааберсти

На празднике огня не сжигали елки, по заказу управы из них сделают древесную щепу. Но всех гостей праздника ждало небольшое музыкальное и танцевальное представление, на котором выступили Эрик Кригер, Мийа Маргарета Унтера и Вийсувееретаяд. Вишенкой на торте стало барабанное и огненное представление от Пеэтера Йыгиоя, на котором сотни гостей смогли поучаствовать в совместной игре на баранах, эхо от которой разнеслось по всему Вяйке-Ыйсмяэ.

ФОТО: Управа Хааберсти

Праздник огня организовали управа Хааберсти и центр досуга Хааберсти.

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