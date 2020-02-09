Фото: в Хааберсти под стук барабанов прошел праздник огня

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, несмотря на прохладную погоду в амфитеатр пришли сотни людей, которые смогли не только посмотреть представление, но и принять в нем самое непосредственное участие. «К сожалению, в этом году нет настоящей зимней погоды. В темное и дождливое время хочется развеяться и надеюсь, что на празднике все смогли зарядиться энергией и общее барабанное представление помогло отогнать плохие мысли далеко и надолго», - сказал Ханимяги.