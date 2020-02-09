Мартин Хельме: в ближайшие годы ставка земельного налога не поднимется

«На этой неделе проскакивали новости о том, что правительство планирует провести плановую оценку земли, которая - в нарушение закона - не проводилась более 20 лет», - пишет Хельме в социальных сетях.

"Конечно, это вызывает у землевладельцев беспокойство, что они могут столкнуться с неожиданным и внезапным увеличением налога. Я хочу заверить всех, что нет необходимости бояться этого", - добавил министр.

Хельме отмечает, что с момента последней оценки земли, в зависимости от региона, цены на землю выросли - или цена денег упала - в среднем в 3-6 раз, а в некоторых местах даже больше, и он никогда не допустит такого повышения налога.

«Сейчас план таков, что мы оценить землю, но ринеобходимости снизим предельную налоговую ставку и, кроме того, установим границу роста в размере 10-процентов в год. Это означает, что ни одна сумма налогового извещения не может оказаться более, чем на десять процентов выше, чем год назад. Это гарантирует, что повышение налога будет скромным, в большинстве случаев ограничиваясь одной или двумя цифрами», - объясняет Хельме в своем посте.

«И по сути ставка земельного налога устанавливается местным советом. Местный орган власти может принять решение о том, что после переоценки он будет корректировать ставку налога таким образом, чтобы уведомление о налогах не увеличивалось вообще. Я полагаю, что это будет одной из важных тем для местных выборов в следующем году, потому что все собранные деньги идут местному самоуправлению», - продолжает Хельме.

Кроме того, по словам Хельме, следует иметь в виду, что оценка земли займет много лет, так как для выполнения этой относительно большой работы потребуется много IT-ресурсов и денег.