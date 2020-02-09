Вс, 9.02.2020
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  • Оценка строительных проектов Rail Balticа в Литве и Эстонии может стоить более трех миллионов евро

Оценка строительных проектов Rail Balticа в Литве и Эстонии может стоить более трех миллионов евро

В первый виадук Rail Balticа заложили краеугольный камень.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Совместное предприятие стран Балтии АО RB Rail, которое занимается реализацией проекта Rail Balticа, за 3,439 млн евро проведет оценку и строительную экспертизу строительных проектов в Литве и Эстонии, свидетельствует информация Бюро по надзору за закупками (БНЗ).

Об этом в воскресенье сообщило агентство ЛЕТА, отметив, что в Литве прогнозируемая цена договора составит миллион евро, в Эстонии - 2,439 млн евро.

Предложения на конкурс должны быть поданы до 2 марта, а срок действия договоров составит 60 месяцев.

Предполагается, что расходы на проект скоростной железнодорожной магистрали Rail Balticа , которая будет пролегать от Таллинна до границы с Польшей, составят 5,8 млрд евро.

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