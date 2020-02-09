Оценка строительных проектов Rail Balticа в Литве и Эстонии может стоить более трех миллионов евро

Об этом в воскресенье сообщило агентство ЛЕТА, отметив, что в Литве прогнозируемая цена договора составит миллион евро, в Эстонии - 2,439 млн евро.

Предложения на конкурс должны быть поданы до 2 марта, а срок действия договоров составит 60 месяцев.