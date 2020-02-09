В спортхолле Ахья обрушилась трибуна со зрителями

Один из родителей, находившийся на матче, сказал, что на трибуне в тот момент сидело около 20 зрителей, в том числе и маленькие дети. В спортхолле Ахья в зале есть несколько деревянных трибун, которые при необходимости можно сложить. Во время футбольных матчей их раскрывают для зрителей. Между трибунами и стеной зала образуется пространство, в котором любят передвигаться дети.

По словам одного очевидца, дети под этими трибунами любят сидеть и играть. «На самом деле большая удача, что ни один ребенок в тот момент не играл под той трибуной. Иначе могли бы быть человеческие жертвы», - говорит он.

По словам очевидца, после обрушения трибуны, он решил повнимательнее изучить эту конструкцию и обнаружил, что крепления сидений сломаны. «Видимо, это потому, что там уже давно не сидела так много людей. Но это значит, что подобная опасность в зале по-прежнему есть», - считает он. По его мнению, надо проверить все крепления, чтобы в будущем подобное не повторилось.

В воскресенье организатор турнира Lootos Cup 2020 Индрек Кяо сказал, что действительно такой инцидент произошел в субботу около 11 часов. «Речь идет об инциденте со счастливым концом», - говорит Кяо, добавляя, что после инцидента в спортхолл Ахья пришел мастер и быстро починил трибуну. Мастер также удивился, как такое вообще могло произойти.

После ремонта людям вновь разрешили туда сесть. Через 24 часа трибуна надежно стояла на месте. Тем временем под ней проходили и участвующие в соревнованиях дети.