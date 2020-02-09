Депутат от EKRE винит популярную телепередачу в провоцировании истерии и банкротстве двух фирм

По словам Рейтельманна, в прошлом году в Эстонии не было ни одного случая листерии. «Все пробы, взятые в M.V.Wool, были на сто процентов в пределах стандартов, установленных в Европейском Союзе, то есть от 6 до 7 единиц из ста», - написал он.

"Спровоцированная "Очевидцем" истерия была либо заказной работой, либо крайне неадекватной и непрофессиональной журналистикой", - продолжил политик, добавив, что он также говорил об этом на совете ERR, членом которого является, но ответом ему была гробовая тишина.

"Поздравляю, ERR и "Очевидец"! Надеюсь, вы гордитесь своим достижением. Тема закрыта, грязное дело сделано, и никто ни за что не овечает, черт возьми", - закончил Рейтельманн свой пост.

Рейтельманн сказал Postimees, что история "Очевидца" совершенно произвольно устанавливала связь между M.V.Wool и бактерией.

"Никто ничего не доказал. У Департамента здравоохранения нет никаких данных о том, что люди были инфицированы бактерией в продукции M.V. Wool", - заявил Рейтельманн.

"Мне стало известно, что раздувший на деньги налогоплательщиков истерию "Очевидец", а также невменяемое и некомпетентное рассмотрение темы в новостях привели к закрытию двух предприятий по производству рыбы и двум банкротствам, а у Wool возникли серьезные проблемы", - указал он.

Насколько, впрочем, известно Postimees, полностью закрылось только одно рыбопроизводство - OCM Seafood, тогда как M.V.Wool прекратила производство на своих заводах на месяц в конце прошлого года и сегодня снова работает.

Ответственный редактор "Очевидца" Михкель Кармас, комментируя заявления Рейтельмана, сказал, что если у того есть конкретные факты, их следует представить.

"Заявление Урмаса Рейтельмана, которое создает впечатление, что проблема с листерией была выдумкой, трагикомично. С одной стороны, это можно считать комплиментом, если человек верит, что "Очевидец" смог обмануть и заставить поддаться общей истерии органы нескольких стран, ученых, другие СМИ и, в конечном итоге, суды. И вдобавок, получить приз за журналистские расследования на неправильной основе. Мы сильны, но не настолько", - сказал Кармас.

"То, что штамм ST 1247 заражал и убивал людей как в Эстонии, так и за рубежом, был выявлено в нескольких исследованиях и анализах... Если у господина Рейтельманна есть конкретные факты о том, что лаборатории ошибаются, чиновники кого-то ущемляют, а "Очевидец" лжет, их нужно представить, а не взбивать пену впустую", - считает Кармас.