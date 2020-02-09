Центр управления движением: штормовой ветер может ломать ветки и валить деревья на дороги

Об этом BNS сообщила пресс-служба центра, отметив, что в воскресенье во второй половине дня покрытие шоссейных дорог в основном было влажным после обработки реагентами.

По прогнозам, в воскресенье вечером в Эстонии ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. С приближением вечера ветер южных направлений начнет усиливаться и после полуночи может окрепнуть еще больше.

В ближайшие часы скорость ветра на материковой части Эстонии может достигнуть 20 м/сек, на островах и морском побережье до 24-27 м/сек.

Зона осадков в виде дождя и мокрого снега в течение ночи распространится с островов на всю территорию Эстонии в восточном направлении, утром в Восточной Эстонии может пройти снег.