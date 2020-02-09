Вс, 9.02.2020
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  • Центр управления движением: штормовой ветер может ломать ветки и валить деревья на дороги

Центр управления движением: штормовой ветер может ломать ветки и валить деревья на дороги

Последствия шторма. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Центр управления движением призывает жителей Эстонии учесть скорую перемену погодных условий — приближается шторм и следует соблюдать осторожность, поскольку сильные порывы ветра могут валить деревья и ломать ветки, которые могут упасть на проезжую часть дороги.

Об этом BNS сообщила пресс-служба центра, отметив, что в воскресенье во второй половине дня покрытие шоссейных дорог в основном было влажным после обработки реагентами.

По прогнозам, в воскресенье вечером в Эстонии ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. С приближением вечера ветер южных направлений начнет усиливаться и после полуночи может окрепнуть еще больше.

В ближайшие часы скорость ветра на материковой части Эстонии может достигнуть 20 м/сек, на островах и морском побережье до 24-27 м/сек.

Зона осадков в виде дождя и мокрого снега в течение ночи распространится с островов на всю территорию Эстонии в восточном направлении, утром в Восточной Эстонии может пройти снег.

Температура воздуха в основном будет выше нуля, однако в Юго-Восточной и Восточной Эстонии она может приблизиться к нулевой отметке, в этом случае возрастет опасность гололедиц на дорогах.

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