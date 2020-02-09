Картина дня: надвигается супершторм, страховой спор вокруг собаки, спам-террорист и новый кинозал в Таллинне

На Европу обрушился разрушительный ураган: непогода движется к Эстонии

В Европе в воскресенье начал бушевать мощный ураган: один из крупнейших циклонов в истории наблюдений. Служба погоды Эстонии предупреждает, что сегодня к вечеру поднимется сильный ветер, а в ночь на понедельник местами его порывы будут достигать 27 м/с. Читать далее...

Надвигается шторм: спасатели советуют делать запасы еды и питья

С учетом надвигающегося на Эстонию шторма спасатели рекомендуют населению сделать определенные запасы продуктов питания и питья. Сильный ветер может привести к обрыву линий электропередачи, повалить деревья и нарушить судоходство. Читать далее...

Предупреждение: настырный продавец терроризирует жителей Эстонии

Инспекция по защите данных предостерегает людей от использующего агрессивные и незаконные маркетинговые приемы продавца отопительных гранул, который бомбардирует людей электронными письмами, отправляемыми через различных юридических лиц и с разных адресов. Читать далее...

Получит компенсацию в 700 евро: владелец собаки поставил на место страховую компанию

Клиент If Kindlustus, застраховавший свою собаку, захотел получить компенсацию расходов, поскольку его животное травмировалось и нуждалось в лечении. Сначала страховая компания отказывалась возмещать ущерб, но в итоге проиграла в комиссии по потребительским спорам. Читать далее...

Пьяный водитель совершил ДТП: пассажирку выбросило из машины

В субботу вечером в Вырумаа водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП. 22-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Citroen C2 вылетел с дороги в кювет, а потом вновь выехал на дорогу. Читать далее...

Обозначения эстонских продуктов питания приводят потребителей в замешательство

Эстонцы очень любят местную еду, но, к сожалению, все решает кошелек - зачачастую нет денег, чтобы купить отечественные продукты питания, нередко оказываются значительно дороже импортных. Различные маркировки местной еды также усложняют выбор. Читать далее...

Фото: в Таллинне открылся новый кинозал IMAX

На этих выходных в кинотеатре CINAMON, расположенном в таллиннском торгово-развлекательном центре T1, открылся новый кинозал с технологией IMAX. Для открытия был выбран фильм «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн». Читать далее...

Новая тенденция: уже третье госучреждение переезжает из Таллинна в провинцию

Фонд гражданского общества KÜSK в этом году переедет из Таллинна в Вильянди и в начале августа начнет свою деятельность в здании бывшей уездной управы на площади Вабадусе, которое сейчас является государственным домом. Читать далее...

Тревожный прогноз: цена на нефть в ближайшие годы может взлететь до небес