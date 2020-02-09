Суд освободил подозреваемого по делу о крупном отмывании денег под электронный надзор

Харьюский уездный суд освободил из-под стражи, но оставил под электронным надзором одного из подозреваемых по делу известной предпринимательницы Тийу Ярвисте. Еще один подозреваемый по делу об отмывании денег пока остается под стражей.
Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, отметив, что суд удовлетворил ходатайство присяжного адвоката Дмитрия Школяра и освободил из-под стражи подозреваемого в крупномасштабном отмывании денег 40-летнего Алексея Дремова, оставив его под электронным надзором. В то же время, еще одного подозреваемого — 36-летнего Андрия Данчака, суд пока удерживает под стражей.
Подозреваемая в крупном отмывании денег и попытке присвоения почти восьми миллионов евро Тийу Ярвисте находится на свободе, поскольку государственный прокурор Марек Вахинг не посчитал нужным ходатайствовать перед судом о ее задержании.
Центральная криминальная полиция задержала по подозрению в отмывании денег Тийу Ярвисте и двоих сотрудников принадлежащей ей GFC Good Finance Company AS, двое задержанных арестованы по решению Харьюского уездного суда, Ярвисте также предъявлено подозрение в попытке присвоения имущества.
9 декабря прошлого года по подозрению в отмывании денег задержали 36-летнего Андрея Данчака, 56-летнюю Тийу Ярвисте и 40-летнего Алексея. Собранные в ходе уголовного дела доказательства позволяют предполагать, что в 2018 году в GFC скрывались сделки, которые могли быть отмыванием денег и по итогам которых через платежное учреждение прошло около трех миллионов полученных преступным путем денег. Кроме того, Ярвисте предъявили подозрение в попытке присвоения 8 млн евро.
По словам госпрокурора Марека Вахинга, проверка деятельности GFC в рамках уголовного дела произошла в результате сотрудничества прокуратуры, центральной криминальной полиции, полиции безопасности и финансовой инспекции. Финансовая инспекция лишила GFC лицензии на деятельность, фирма более не действует в этой сфере.
«Профессиональные отмыватели денег — это сложный вызов для полиции, поэтому уголовному следствию требуются особые способности, чтобы помешать преступной деятельности подобного рода. Работа группы по финансовым преступлениям, созданной в прошлом году в бюро экономических преступлений, это хороший пример того, как знакомые с финансовой сферой и специализирующиеся на преступности «белых воротничков» чиновники могут выявлять сложные и происходящие на международном уровне преступления еще на начальной стадии и быстро прекращать их совершение», - сказал в декабре 2019 года глава бюро экономических преступлений центральной криминальной полиции Лехо Лаур.
Уголовное следствие ведет центральная криминальная полиция под руководством госпрокуратуры.