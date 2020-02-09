Суд освободил подозреваемого по делу о крупном отмывании денег под электронный надзор

Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, отметив, что суд удовлетворил ходатайство присяжного адвоката Дмитрия Школяра и освободил из-под стражи подозреваемого в крупномасштабном отмывании денег 40-летнего Алексея Дремова, оставив его под электронным надзором. В то же время, еще одного подозреваемого — 36-летнего Андрия Данчака, суд пока удерживает под стражей.

Подозреваемая в крупном отмывании денег и попытке присвоения почти восьми миллионов евро Тийу Ярвисте находится на свободе, поскольку государственный прокурор Марек Вахинг не посчитал нужным ходатайствовать перед судом о ее задержании.

Центральная криминальная полиция задержала по подозрению в отмывании денег Тийу Ярвисте и двоих сотрудников принадлежащей ей GFC Good Finance Company AS, двое задержанных арестованы по решению Харьюского уездного суда, Ярвисте также предъявлено подозрение в попытке присвоения имущества.

9 декабря прошлого года по подозрению в отмывании денег задержали 36-летнего Андрея Данчака, 56-летнюю Тийу Ярвисте и 40-летнего Алексея. Собранные в ходе уголовного дела доказательства позволяют предполагать, что в 2018 году в GFC скрывались сделки, которые могли быть отмыванием денег и по итогам которых через платежное учреждение прошло около трех миллионов полученных преступным путем денег. Кроме того, Ярвисте предъявили подозрение в попытке присвоения 8 млн евро.

По словам госпрокурора Марека Вахинга, проверка деятельности GFC в рамках уголовного дела произошла в результате сотрудничества прокуратуры, центральной криминальной полиции, полиции безопасности и финансовой инспекции. Финансовая инспекция лишила GFC лицензии на деятельность, фирма более не действует в этой сфере.

«Профессиональные отмыватели денег — это сложный вызов для полиции, поэтому уголовному следствию требуются особые способности, чтобы помешать преступной деятельности подобного рода. Работа группы по финансовым преступлениям, созданной в прошлом году в бюро экономических преступлений, это хороший пример того, как знакомые с финансовой сферой и специализирующиеся на преступности «белых воротничков» чиновники могут выявлять сложные и происходящие на международном уровне преступления еще на начальной стадии и быстро прекращать их совершение», - сказал в декабре 2019 года глава бюро экономических преступлений центральной криминальной полиции Лехо Лаур.