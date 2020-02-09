Дональд Трамп. ФОТО: Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему уволил Александра Виндмана, который давал против него показания во время процесса импичмента. Президент пояснил, что Виндман "совсем не подчинялся".

В серии твитов Трамп написал, что подполковник Александр Виндман, ведущий специалист по Украине, неверно передал содержание "идеального" телефонного разговора, который был в центре процесса импичмента в палате представителей конгресса.

На этой неделе третья по счету в истории США попытка отстранить действующего президента не увенчалась успехом. Теперь Трамп, как сообщают, планирует кадровые перестановки в администрации Белого дома.

В пятницу посланник США в Евросоюзе Гордон Сондланд сообщил, что президент хочет немедленно отозвать его из Брюсселя.

За несколько часов до этого служба безопасности Белого дома вывела из здания подполковника Александра Виндмана.

Брат-близнец Александра Евгений Виндман, до сих пор занимавший пост старшего юриста при Национальном совете безопасности, также лишился должности: его отправили назад на работу в министерство армии США.

В своем официальном заявлении Трамп негативно высказался в адрес подполковника Виндмана и раскритиковал работу американских телеканалов.

"Я его вообще не знаю и никогда с ним не говорил и не встречался (как я думаю!), но он совсем не подчинялся, неверно передавал содержание моих "идеальных" телефонных разговоров. Его непосредственный начальник дал ему совершенно отвратительную характеристику, заявив, что у Виндмана были проблемы с оценкой ситуации, подчинением командованию и утечкой информации. Другими словами - "Вон", - написал Трамп.

Чем Виндман не угодил Трампу?

В ноябре прошлого года подполковник Виндман давал показания в конгрессе. Тогда он заявил, что обеспокоен неподобающим содержанием разговора по телефону между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года.

На основе этих показаний и других доказательств палата представителей проголосовала за то, чтобы выдвинуть президенту официальные обвинения в превышении полномочий и вмешательстве в работу Конгресса.

Отвечая на вопрос о том, как он не побоялся давать такие показания, Виндман сказал: "Потому что это Америка... и здесь, право имеет значение".

Адвокат подполковника Виндмана Дэвид Прессман сказал: "Ни один американец не сомневается в том, почему он потерял свой пост и почему в Белом доме стало одним военным меньше".

"Самый могущественный человек на Земле решил отомстить подполковнику", - говорится в заявлении адвоката Виндмана.

Ранее в пятницу министр обороны США Марк Эспер сказал, что его департамент с радостью примет всех сотрудников, которые возвращаются с временных постов, и защищал, и будет защищать их от преследований.

В четверг Трамп упоминал братьев Виндман, говоря о своих политических врагах в Белом доме.

Александр Виндман считался главным экспертом по Украине в Белом доме. Он родился в 1975 году в Киеве. Четыре года спустя, после смерти жены, отец семейства Семен решил эмигрировать в США. Вместе с ним СССР покинули трое сыновей - Леонид и близнецы Александр и Евгений.

Чем Сондланд не угодил Трампу?

Во время своих показаний в конгрессе Гордон Сондланд ясно заявил, что визит в Белый дом президента Украины Владимира Зеленского зависел от того, начнут ли украинские власти расследование в отношении Хантера Байдена, сына Джо Байдена, считавшегося тогда основным соперником Трампа на грядущих выборах.

На вопрос, было ли это давлением на Украину с тем, чтобы Киев предпринял шаги, политически выгодные Трампу, Сондланд сказал "да".

В то время Сондланд по прямому указанию президента работал с его юристом Руди Джулиани по вопросам украинской политики.

"Я благодарен президенту Трампу за то, что он предоставил мне возможность служить стране, благодарен госсекретарю [Майку] Помпео за его поддержку, а также благодарен всем сотрудникам американской миссии в Европейском Союзе, - добавил Сондланд. - Я горжусь нашими достижениями. Наша работа здесь была лучшим периодом моей карьеры".

Пока не ясно, останется ли Сондланд на дипломатической службе или же вернется в бизнес.

Кто следующий?

В пятницу, комментируя происходящее журналистам, Трамп заявил, что информация об увольнении главы администрации президента Мика Малвейни не соответствует действительности. "У нас отличные отношения", - сказал президент.

Слухи о его отставке появились из-за прошлогодней пресс-конференции в Белом доме, когда на вопрос об участии Трампа в сделке с Украиной Малвейни бросил: "Мы постоянно такое делаем". Тогда Трамп был вне себя от ярости из-за такой оплошности.

Позднее Малвейни опроверг свой комментарий, объяснив, что не имел в виду никакой связи между военной помощью Украине и расследованием выборов 2016 года.

Тем не менее кое-кто в Вашингтоне предполагает, что место Малвейни может занять Марк Мэдоуз, конгрессмен от Северной Каролины, соратник Трампа, который в пятницу летал с президентом на его самолете Air Force One.

Последний конкурент

Тем временем бывший конгрессмен от Иллинойса Джо Уолш - один из двух наиболее вероятных оппонентов Трампа на пост президента от Республиканской партии, объявил о завершении своей кампании.

Уолш, который получил всего 1% голосов на кокусах в Айове, cообщил Си-эн-эн, что Республиканская партия стала культом. "Я хочу остановить Трампа. Я считаю, что он - угроза этой стране. Но его никто не сможет остановить изнутри Республиканской партии. Никому его не победить".