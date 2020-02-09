Список ⟩ Названы имена врачей Клиники ТУ, выступивших в поддержку председателя правления

80 врачей из Клиники Тартуского университета направили письмо представителям основателей клиники, а именно - министру социальных дел Танелю Кийку, мэру Тарту Урмасу Клаасу и ректору Тартуского университета Тоомасу Ассеру, в котором говорится, что отстранение от должности председателя правления не является решением, пишет Tartu Postimees.
Список врачей, написавших письмо, в алфавитном порядке:
Вивика Адамсон, врач-инфекционист
Прийт Ароп, анестезиолог
Александр Белянцев, анестезиолог
Петеэр Дмитриев, уролог
Трийн Эглит, эндокринолог
Аннели Эллерве, анестезиолог
Катрин Эльмет, анестезиолог
Райли Эрмель, кардиохирург
Тийу Хермлин, гинеколог
Алар Ирс, кардиолог
Меэлис Якобсон, радиолог
Тоомас Ялакас, кардиолог
Мадис Йоонсалу, онколог
Хели Ярве, хирург сердечно-сосудистой системы
Хелен Кадастик, психиатр
Юлле Кадастик, старший врач, преподаватель
Лийс Кадастик-Ээрме, невролог
Янус Каху, уролог
Яаника Каринди, терапевт
Марью Келвьисте, ортопед
Лийса Кийвикас, терапевт
Лууле Китс, терапевт
Урмас Куум, анестезиолог
Кюлли Кюлвальд, нефрология
Лаури Кыргве, анестезиолог
Ленне-Трийн Кыргвее, детский онкогематолог
Сирье Кываск, кардиолог
Танель Лайсаар, торакальный хирург
Маргит Лилль, невролог
Керли Линдлаан, кардиолог
Майр Люби, эндокринолог
Лийви Маддисон, анестезиолог
Андрус Метса, сердечно-сосудистый хирург
Урмас Муру, кардиолог
Марко Муррусте, общий хирург
Танель Муул, уролог
Виллем Нигу, анестезиолог
Клари Ноорметс, невролог
Куйдо Нымм, врач скорой помощи
Лийса Олеск, врач скорой помощи
Индрек Ольвети, врач скорой помощи
Мартин Падар, анестезиолог
Леэ Падрик, гинеколог
Туули Паю, анестезиолог
Антс-Хендрик Парик, анестезиолог
Вальво Пийлберг, кардиолог
Михкель Плаас, оториноларинголог
Карин Раллманн, невролог
Ингрид Реппо, эндокринолог
Рейго Реппо, детский психиатр
Ало Рулль, ортопед
Трийну Русски, врач скорой помощи
Арно Руусалепп, сердечно-сосудистый хирург
Пеэтер Саадла, врач-терапевт
Лийс Сабер, невролог
Кайли Сарапуу, анестезиолог
Пилле Соплепманн, гинеколог
Виталий Свичкар, анестезиолог
Лаур Сярг, врач скорой помощи
Яан Сютть, анестезиолог
Михаил Жарковский, уролог
Мари Тамре, ортопед
Туули Теэяэр, кардиолог
Эрика Тельнова, анестезиолог
Неэме Тыниссон, медицинский генетик
Каарел Уба, врач скорой помощи
Анника Ууэ, врач скорой помощи
Андо Вахер, нейрохирург
Диана Ванавески, гинеколог
Неве Вендт, анестезиолог
Прийт Вескимяэ, уролог
Рийна Вибо, невролог
Керли Вийар, детский кардиолог
Валло Волке, эндокринолог
Тийа Воор, врач общей практики
Тоомас Вяли, общий хирург
Кадри Вяльятага, терапевт