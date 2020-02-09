Список ⟩ Названы имена врачей Клиники ТУ, выступивших в поддержку председателя правления

80 врачей из Клиники Тартуского университета направили письмо представителям основателей клиники, а именно - министру социальных дел Танелю Кийку, мэру Тарту Урмасу Клаасу и ректору Тартуского университета Тоомасу Ассеру, в котором говорится, что отстранение от должности председателя правления не является решением, пишет Tartu Postimees.