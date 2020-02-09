Полиция сорвала съемки клипа группы Pussy Riot в Санкт-Петербурге

Как рассказала изданию "Медиазона" участница группы Надежда Толоконникова, правоохранители сначала пришли на съемочную площадку "чтобы взять объяснение о том, что "пропаганды гомосексуализма и экстремизма" у нас тут не будет, потом ушли к начальству "Ленфильма", и через полчаса во всем здании вырубили свет". Участники съемок попытались арендовать генератор, но его не разрешили занести на студию. Съемки клипа на песню "Бесит" о сопротивлении власти должны были продолжаться до 6 утра.