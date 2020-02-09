Совет Зеленых обсудил сотрудничество с другими партиями и выборы двух лидеров

«Приятно отметить, что Зеленые, несомненно, находятся в сильнейшем положении за последние годы», - сказал вице-председатель зеленых Каспар Курве, добавив, что в последнее время в партию вступило много активных людей, многие из которых являются совершенно новыми именами в эстонской политике.

«В последние месяцы мы приложили много сил к разработке конкретной стратегии развития, которая, как мы надеемся, приведет к значительному увеличению числа людей с зеленым мировоззрением».

Совет также обсудил возможное сотрудничество с другими непарламентскими партиями.

«На прошлой неделе была проведена встреча для обсуждения сотрудничества трех партий на следующих местных выборах», - сказала Зюлейха Измайлова, лидер «зеленых». «Совет был в целом позитивным, и это дает мне возможность продолжить переговоры. Мы уточним детали и продолжим обсуждение».

На мартовском общем собрании планируется избрать двух председателей, что было одобрено общим собранием в прошлом году. Кроме того, генеральный секретарь партии Йонас Лакс предложил совету поддержать идею выбора лидеров тандемом: «Если лидеры выбираются отдельно, могут быть ситуации, когда между ними нет синергии, и дальнейшее развитие будет подавлено или обращено вспять».