Вс, 9.02.2020
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  • Пункт обмена шприцев в Ласнамяэ будет находиться в отдалении от жилых домов

Пункт обмена шприцев в Ласнамяэ будет находиться в отдалении от жилых домов

Шприц. Иллюстративное фото.

ФОТО: Toomas Huik / Postimees

На улице Пласти в столичном районе Ласнамяэ скоро заработает пункт обмена шприцев. Разрешение на деятельность планируется получить к концу февраля, на содержание выделено 100 000 евро, передает Rus.ERR.

В отличие от аналогичного пункта в Пыхья-Таллинне, в котором шприцы меняют в жилом доме под протесты соседей, в Ласнамяэ обмен будет осуществляться в отдалении от жилых домов.

"До автобусной остановки там чуть более 200 метров. Так что если это место не подойдет, то место получше, которое соответствовало бы всем требованиям, мы и не найдем, наверное", – сообщил в интервью "Актуальной камере" старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн. 

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