Пункт обмена шприцев в Ласнамяэ будет находиться в отдалении от жилых домов

В отличие от аналогичного пункта в Пыхья-Таллинне, в котором шприцы меняют в жилом доме под протесты соседей, в Ласнамяэ обмен будет осуществляться в отдалении от жилых домов.

"До автобусной остановки там чуть более 200 метров. Так что если это место не подойдет, то место получше, которое соответствовало бы всем требованиям, мы и не найдем, наверное", – сообщил в интервью "Актуальной камере" старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн.