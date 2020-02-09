Отменены авиарейсы, остановлены поезда: ураган добрался до Германии

Хотя основной удар стихии на большей части Германии ожидается в ночь на понедельник, она уже создала значительные неудобства людям и принесла серьезный экономический урон. Так авиакомпания Eurowings отменила все вылеты из аэропортов Гамбурга, Берлина, Ганновера, Дортмунда, Дюссельдорфа, Кёльна и Штутгарта. Как объявила компания в своем Twitter, пассажиры могут бесплатно отказаться от бронирования.

UPDATE: In view of this extreme weather situation, Eurowings has decided to temporarily suspend its flight operations during the storm at the airports of Hamburg, Berlin, Hanover, Dortmund, Düsseldorf, Cologne & Stuttgart: https://t.co/Wi7XFcIjVV pic.twitter.com/KBgetOMJGh — Eurowings (@eurowings) February 9, 2020

Компания Lufthansa объявила об отмене в понедельник до 14 часов всех континентальных и межконтинентальных рейсов из Мюнхена. В тоже время в Lufthansa ожидают, что межконтинентальные рейсы во Франкфурт все же состоятся. Однако компания не исключает в понедельник отмену большинства внутриевропейских сообщений в из этого аэропорта.

Железнодорожная компания Deutsche Bahn (DB) также объявила об отмене рейсов поездов дальнего следования по всей стране. На своей интернет-странице компания предложила всем пассажирам, запланировавшим дальние поездки на период между 9 и 11 февраля, по возможности перенести их на другие дни. В нескольких федеральных землях на западе страны также прекращено движение региональных поездов и пригородных электричек.