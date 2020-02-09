Отменены авиарейсы, остановлены поезда: ураган добрался до Германии

Немецкая метеослужба (DWD) в воскресенье, 9 февраля, выпустила почти максимальное (3 степень) предупреждение о штормовой опасности для большей части Германии. Надвигающийся с Атлантики ураган "Забине" уже достиг севера ФРГ. По расчетам метеорологов, на горе Броккен - самой высокой точке центральной Германии - скорость ветра в ночь на понедельник может достигнуть 180 км/ч, передает Deutsche Welle.
Хотя основной удар стихии на большей части Германии ожидается в ночь на понедельник, она уже создала значительные неудобства людям и принесла серьезный экономический урон. Так авиакомпания Eurowings отменила все вылеты из аэропортов Гамбурга, Берлина, Ганновера, Дортмунда, Дюссельдорфа, Кёльна и Штутгарта. Как объявила компания в своем Twitter, пассажиры могут бесплатно отказаться от бронирования.
UPDATE: In view of this extreme weather situation, Eurowings has decided to temporarily suspend its flight operations during the storm at the airports of Hamburg, Berlin, Hanover, Dortmund, Düsseldorf, Cologne & Stuttgart: https://t.co/Wi7XFcIjVV pic.twitter.com/KBgetOMJGh— Eurowings (@eurowings) February 9, 2020
Компания Lufthansa объявила об отмене в понедельник до 14 часов всех континентальных и межконтинентальных рейсов из Мюнхена. В тоже время в Lufthansa ожидают, что межконтинентальные рейсы во Франкфурт все же состоятся. Однако компания не исключает в понедельник отмену большинства внутриевропейских сообщений в из этого аэропорта.
Железнодорожная компания Deutsche Bahn (DB) также объявила об отмене рейсов поездов дальнего следования по всей стране. На своей интернет-странице компания предложила всем пассажирам, запланировавшим дальние поездки на период между 9 и 11 февраля, по возможности перенести их на другие дни. В нескольких федеральных землях на западе страны также прекращено движение региональных поездов и пригородных электричек.
Упавшие деревья уже привели к остановкам междугородних и международных поездов. В регионе Эмсланд неподалеку от границы с Нидерландами поезд, шедший из Амстердама в Берлин, въехал в лежащее на путях дерево. По первой информации, никто из 300 пассажиров не пострадал.