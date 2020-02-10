Пн, 10.02.2020
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Сборная Эстонии по хоккею распрощалась с мечтами об Олимпиаде

Tallinn. Tondiraba jäähall. Baltic Challenge Cup jäähokiturniiri. Eesti jäähokikoondis kohtus Ukrainaga ja kaotas 2:3. Foto Raul Mee

ФОТО: Raul Mee

Сборная Эстонии заняла последнее место на олимпийском квалификационном турнире в Великобритании.

Три поражения в трех матчах - такой результат показала сборная Эстонии по хоккею на квалификационном турнире к Олимпиаде 2022 года.

В заключительном поединке команда Юсси Тупамяки проиграла румынам 3:7. Если после первого периода счет в матче был равным, 2:2, то в двух остальных периодах наша команда не использовала значительное количество моментов, а у румын реализация возможностей была поставлена гораздо лучше.

Кроме проигрыша румынам, наша команда уступила венграм 1:4, и команде Великобритании 1:7.

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