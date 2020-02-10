Сборная Эстонии по хоккею распрощалась с мечтами об Олимпиаде

Три поражения в трех матчах - такой результат показала сборная Эстонии по хоккею на квалификационном турнире к Олимпиаде 2022 года.

В заключительном поединке команда Юсси Тупамяки проиграла румынам 3:7. Если после первого периода счет в матче был равным, 2:2, то в двух остальных периодах наша команда не использовала значительное количество моментов, а у румын реализация возможностей была поставлена гораздо лучше.