Департамент шоссейных дорог обратился к водителям с важным предупреждением

В понедельник с утра дороги местами могут быть скользкими, предостерег Департамент шоссейных дорог.
Как передала пресс-служба ведомства, покрытие основных и крупнейших опорных дорог в Эстонии было влажным или мокрым. На дорогах могут встречаться поваленные штормовым ветром деревья и поломанные сучья деревьев.
С утра дороги в Юго-Восточной Эстонии местами скользкие, поскольку покрытие дороги влажное, а температура воздуха и дорожной поверхности близка к нулю.
Зона плотных осадков в течение дня перемещается с западной части Эстонии в восточном направлении. По многим регионам пройдет дождь, в Восточной и Юго-Восточной Эстонии также и мокрый снег. Температура воздуха в течение дня выше нуля.