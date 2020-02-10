Департамент шоссейных дорог обратился к водителям с важным предупреждением

Как передала пресс-служба ведомства, покрытие основных и крупнейших опорных дорог в Эстонии было влажным или мокрым. На дорогах могут встречаться поваленные штормовым ветром деревья и поломанные сучья деревьев.

С утра дороги в Юго-Восточной Эстонии местами скользкие, поскольку покрытие дороги влажное, а температура воздуха и дорожной поверхности близка к нулю.