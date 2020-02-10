Пн, 10.02.2020
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Департамент шоссейных дорог обратился к водителям с важным предупреждением

ДТП.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

В понедельник с утра дороги местами могут быть скользкими, предостерег Департамент шоссейных дорог.

Как передала пресс-служба ведомства, покрытие основных и крупнейших опорных дорог в Эстонии было влажным или мокрым. На дорогах могут встречаться поваленные штормовым ветром деревья и поломанные сучья деревьев.

С утра дороги в Юго-Восточной Эстонии местами скользкие, поскольку покрытие дороги влажное, а температура воздуха и дорожной поверхности близка к нулю.

Зона плотных осадков в течение дня перемещается с западной части Эстонии в восточном направлении. По многим регионам пройдет дождь, в Восточной и Юго-Восточной Эстонии также и мокрый снег. Температура воздуха в течение дня выше нуля.

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