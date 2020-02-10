Российская чемпиoнка мира рассказала о своей страшной болезни

«Эта история длится на протяжении двух лет, у меня есть свой недуг. И мне очень сложно говорить об этом. Помимо спортивных составляющих – переломов, травм, у меня была еще другая моя болезнь, которая постоянно мне мешала.

Тренерам я рассказала только в 2018 году, несколько месяцев настраивалась, чтобы признаться им, что мне действительно нужна помощь.

Более двух лет я болею булимией, это очень страшная болезнь. Когда рассказывала Анне Вячеславовне Дьяченко, тренерy, то плакала, беседовали с ней около трех-четырех часов.

Очень благодарна Анне Вячеславовне и Ирине Александровне Винер-Усмановой, они очень поддерживают меня.

Каждый раз, когда у меня был выбор – здоровье или спорт, я всегда выбирала спорт», – сказала Солдатова.

6 февраля в СМИ появилась информация, что 21-летняя спортсменка после попытки суицида попала в НИИ Склифосовского, где ей, кроме прочего, диагностировали булимию.