Пн, 10.02.2020
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  • Два туристических катера столкнулись у острова Пхукет: погибли двое детей

Два туристических катера столкнулись у острова Пхукет: погибли двое детей

Пхукет.

ФОТО: AFP/AFP

По меньшей мере два человека погибли и 22 получили ранения при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья острова Пхукет, сообщает The Phuket News.

Согласно данным туристической полиции Пхукета, в результате столкновения погибли дети из России - 12-летний мальчик и 6-летняя девочка.

Сообщается, что авария произошла в 8.15 утра в канале, соединяющем две главные гавани острова с бухтой на восточной стороне.

По данным полиции, на двух катерах находилось 39 человек. Из них 15 получили немедленную медицинскую помощь, еще 20 были доставлены в больницы.

Четыре члена экипажа на двух судах не пострадали.

"В настоящее время расследование столкновения все еще продолжается. Офицеры осмотрят место происшествия, прежде чем отправиться к пострадавшим в больницы", - заявил представитель полиции.

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