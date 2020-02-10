Два туристических катера столкнулись у острова Пхукет: погибли двое детей

Согласно данным туристической полиции Пхукета, в результате столкновения погибли дети из России - 12-летний мальчик и 6-летняя девочка.

Сообщается, что авария произошла в 8.15 утра в канале, соединяющем две главные гавани острова с бухтой на восточной стороне.

По данным полиции, на двух катерах находилось 39 человек. Из них 15 получили немедленную медицинскую помощь, еще 20 были доставлены в больницы.

Четыре члена экипажа на двух судах не пострадали.