Два туристических катера столкнулись у острова Пхукет: погибли двое детей

По меньшей мере два человека погибли и 22 получили ранения при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья острова Пхукет, сообщает The Phuket News.
Согласно данным туристической полиции Пхукета, в результате столкновения погибли дети из России - 12-летний мальчик и 6-летняя девочка.
Сообщается, что авария произошла в 8.15 утра в канале, соединяющем две главные гавани острова с бухтой на восточной стороне.
По данным полиции, на двух катерах находилось 39 человек. Из них 15 получили немедленную медицинскую помощь, еще 20 были доставлены в больницы.
Четыре члена экипажа на двух судах не пострадали.
"В настоящее время расследование столкновения все еще продолжается. Офицеры осмотрят место происшествия, прежде чем отправиться к пострадавшим в больницы", - заявил представитель полиции.
#อุบัติเหตุ #ภูเก็ต pic.twitter.com/oUH4wwWFch— P.Phuket (@dreammkt) February 10, 2020