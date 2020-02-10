"Реал" продолжил победную серию, Федор Смолов впервые вышел в стартовом составе "Сельты"

"Реал" одержал пятую победу подряд в Ла Лиге. В прошедшем туре мадридцы разгромили "Осасуну" 4:1. Хотя "Осасуна" и сумела открыть счет в матче на 14-й минуте, но к перерыву Иско и Серхио Рамос вывели "Реал" вперед 2:1. Разгром команде Зидана помогли оформить на последних минутах встречи Васкес и Йович.

"Барселона" с трудом обыграла в гостях "Бетис" 3:2 и отстает по-прежнему на три очка от "Реала". "Бетис" дважды выходил вперед в матче, но каждый раз Лионель Месси находил партнеров передачей, которые становились голевыми. Всего ан счету Месси три голевых передачи в этом матче.

Федор Смолов в свой 30-й день рождения вышел в основном составе "Сельты". Россиянин провел в победном матче с "Севильей" (2:1) 88 минут, отметившись двумя ударами и желтой карточкой. Победа над "Севильей" позволила "Сельте" покинуть зону вылета.