В 2019 году туристический поток в Эстонию ощутимо вырос

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства. В прошлом году услугами предприятий по размещению воспользовались 2,3 миллиона зарубежных туристов. Более половины гостей прибыло из соседних государств: из Финляндии (36%), России (12%) и Латвии (8%).

Большинство туристов из-за рубежа (71%) приезжало в Эстонию на отдых, часть (23%) совершала рабочую поездку, остальные останавливались по другим причинам. Зарубежные гости провели в Эстонии 4,4 миллиона ночей.

Большинство гостей (70%) предпочло остановиться на ночлег в Харьюском уезде, 10% – в Пярнуском уезде и 7% – в Тартуском уезде. По сравнению с 2018 годом зарубежных туристов было на 5% больше и они провели в Эстонии на 5% больше ночей.

В 2019 году услугами предприятий по размещению воспользовались 1,5 миллиона жителей Эстонии – это на 6% больше, чем годом ранее. Число их ночёвок увеличилось по сравнению с 2018 годом также на 6%, составив 2,6 миллионов ночей.

Большинство внутренних туристов (65%) находилось на отдыхе, а 22% совершали рабочую поездку. На ночлег в Харьюском уезде останавливалось 25% путешествующих по своей стране жителей, 15% выбрали Пярнуский уезд, 13% – Тартуский уезд и 11% останавливались в Ида-Вируском уезде.

В декабре прошлого года в предприятиях по размещению останавливалось 280 000 гостей. Из них 159 000 были туристами из-за рубежа и 121 000 – из Эстонии, и они провели в них 193 000 и 312 000 ночей соответственно. Больше всего туристов прибыло из соседних государств: из Латвии (7%) и России (9%), при этом число гостей из Финляндии уменьшилось (4%).