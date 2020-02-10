Кальюлайд провозгласила закон об упрощенном получении эстонского гражданства детьми

Законодательные поправки, добренные Рийгикогу в конце января, предусматривают, что в упрощенном порядке получить гражданство Эстонии смогут 1523 ребенка.

Согласно принятым поправкам в упрощенном порядке эстонское гражданство может получить несовершеннолетний ребенок, один из родителей которого имеет иностранное гражданство, а другой - не имеет гражданства и, если один из родителей проживали в Эстонии по состоянию на 20 августа 1991 года.