Коллекционер из Тарту купил единственную в странах Балтии Toyota Supra

Заказанный через эстонского дилера Toyota компанию Amserv автомобиль пополнит частную коллекцию в Тарту.

Пятое поколение эксклюзивной серии автомобилей Toyota GR Supra было выведено на рынок президентом Toyota Акио Тоёда с целью придать новый импульс развитию спорткаров Toyota.

Toyota GR Supra A90 Limited Edition. ФОТО: Amserv Grupp

Пресс-служба Amserv сообщила, что Supra - первая глобальная модель из серии Toyota GAZOO Racing, которая предназначается для обычных пользователей.​

В Европе новых Toyota GR Supra было выпущено 900 штук, но модель A90 Limited Edition была выпущена в количестве всего 90 экземпляров. Первая Supra A90 была продана в прошлом году на аукционе в США за 2,1 млн долларов.

Заднеприводная GR Supra выполнена в виде спорткара с шестицилиндровым двигателем мощностью 340 л.с. и крутящим моментом 500 Нм. Модель Limited Edition имеет темно-серый матовый кузов с черными литыми дисками и обивкой салона из красной кожи.​