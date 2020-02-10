Коллекционер из Тарту купил единственную в странах Балтии Toyota Supra

Тартускому коллекционеру передали единственный в Эстонии и странах Балтии автомобиль Toyota GR Supra A90 Limited Edition.
Заказанный через эстонского дилера Toyota компанию Amserv автомобиль пополнит частную коллекцию в Тарту.
Пятое поколение эксклюзивной серии автомобилей Toyota GR Supra было выведено на рынок президентом Toyota Акио Тоёда с целью придать новый импульс развитию спорткаров Toyota.
Пресс-служба Amserv сообщила, что Supra - первая глобальная модель из серии Toyota GAZOO Racing, которая предназначается для обычных пользователей.
В Европе новых Toyota GR Supra было выпущено 900 штук, но модель A90 Limited Edition была выпущена в количестве всего 90 экземпляров. Первая Supra A90 была продана в прошлом году на аукционе в США за 2,1 млн долларов.
Заднеприводная GR Supra выполнена в виде спорткара с шестицилиндровым двигателем мощностью 340 л.с. и крутящим моментом 500 Нм. Модель Limited Edition имеет темно-серый матовый кузов с черными литыми дисками и обивкой салона из красной кожи.
Toyota GR Supra выиграла в одном из европейских заездов престижную награду "Золотой Руль". Тот же приз Toyota получила и ранее — в 1982 году "Золотой Руль" был вручен Supra второго поколения. "Золотой Руль" вручает немецкая популярная газета Bild am Sonntag, издаваемая по воскресеньям, и известный автожурнал Auto Bild.