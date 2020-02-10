Пн, 10.02.2020
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  • Артемий Панарин прервал безголевую серию, Илья Шестеркин повторил рекорд вратарей "Рейнджерс"

Артемий Панарин прервал безголевую серию, Илья Шестеркин повторил рекорд вратарей "Рейнджерс"

Артемий Панарин

ФОТО: BRUCE BENNETT/AFP

Четыре матча состоялись в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол в матче чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:1). Россиянин прервал серию из четырех игр без шайб. Всего в 53 матчах сезона Панарин набрал 73 (28+45) очка.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 42 броска из 43 и был признан первой звездой. Это пятая победа россиянина в шести первых играх в чемпионате НХЛ, и он повторил рекорд нью-йоркского клуба для вратарей. В сезоне-2013/14 это удалось Кэму Тэлботу.

Результаты остальных встреч:

Детройт – Бостон – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Баффало – Анахайм – 2:3 (1:3, 1:0, 0:0)

Виннипег – Чикаго – 5:2 (0:2, 1:0, 4:0)

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