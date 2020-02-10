Артемий Панарин прервал безголевую серию, Илья Шестеркин повторил рекорд вратарей "Рейнджерс"

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол в матче чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:1). Россиянин прервал серию из четырех игр без шайб. Всего в 53 матчах сезона Панарин набрал 73 (28+45) очка.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 42 броска из 43 и был признан первой звездой. Это пятая победа россиянина в шести первых играх в чемпионате НХЛ, и он повторил рекорд нью-йоркского клуба для вратарей. В сезоне-2013/14 это удалось Кэму Тэлботу.