В 2019 году товарообмен в Эстонии остался на уровне предыдущего года

Об этом сообщила пресс-служба Департамента статистики, отметив, что в прошлом году из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 14,4 млрд евро и импортировано в Эстонию на 16,1 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 1,69 млрд евро и на его сокращение, по сравнению с 2018 годом, более всего повлиял рост экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Наибольший профицит наблюдался в товарообмене древесины и изделий из древесины и различных промышленных товаров.

Из Эстонии товары экспортировались в 183 государства и импортировались из 145 государств. Внешнеторговый баланс был позитивным с 137-ю странами. Доля государств Европейского союза, в т.ч. Великобритании в общем экспорте Эстонии составила 70% и в импорте – 79%. Экспорт в торговле с ЕС увеличился на 3% и импорт – на 1%. При этом товарообмен с государствами, не входящими в Евросоюз сократился: экспорт уменьшился на 8% и импорт – на 7%.

Основным экспортным партнером Эстонии стала Финляндия, далее следуют Швеция и Латвия. За год экспорт увеличился наиболее всего в Данию (на 127 млн евро) и Испанию (на 86 млн евро), куда вывозилось больше топливной продукции. Более всего сократился экспорт в Сингапур (на 178 млн евро) и Латвию (на 71 млн евро).

Как и в предыдущие годы, из Эстонии больше всего экспортировалось электрооборудование, минеральная продукция, а также древесина и изделия из древесины. Наибольшее влияние на экспорт оказало увеличение вывоза сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 226 млн евро), транспортных средств (на 142 млн евро) и механических машин (на 106 млн евро), при этом более всего уменьшился вывоз минеральной продукции (на 450 млн евро) и электрооборудования (на 184 млн евро).

Доля товаров эстонского происхождения составила 71% от общего объема экспорта товаров. По сравнению с 2018 годом вывоз эстонских товаров уменьшился на 1% и ре-экспорт увеличился на 3%. Значительно сократился экспорт минеральной продукции и электрооборудования, а увеличился вывоз сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Основными целевыми государствами экспорта экстонских товаров стали Финляндия, Швеция и США.

От общего импорта товаров в Эстонию импортировалось больше всего товаров из Финляндии, Литвы и Германии. За год импорт товаров наиболее сократился из Белоруссии и Нидерландов. Из Белоруссии меньше ввозилось топлива и из Нидерландов – электрооборудования. Наиболее увеличился импорт из Швеции, Латвии и Литвы. Из Швеции больше ввозилось автомобилей, из Латвии – топлива и из Литвы – электрооборудования.

В Эстонию импортировалось больше всего минеральной продукции, электрооборудования и транспортных средств. За год наиболее сократился ввоз минеральной продукции, электрооборудования, при этом увеличился ввоз транспортных средств.