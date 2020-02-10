Жители эстонской деревни в отчаянии из-за маршрута Rail Baltica

«Мы здесь, там идет железная дорога, с этой стороны остаются хлев и дом, с другой - пастбище для овец», - стоя посреди поля, рассказывает о маршруте трассы Rail Baltica (RB) Анита Дамсоне из Салацгривы. Анита занимается разведением овец. О том, что через ее землю будет ездить скоростной поезд, она узнала пять лет назад. Карту с отмеченной трассой получила только после собственной просьбы. Никто Аните не разъяснил, как она сможет попасть из одной части своей земли на другую. Точно так же никто из представителей RB не связывался с ней за последние пять лет.

«Я сама собираю информацию, но боюсь, что-то не успею, с кем-то что-то не согласую, потому что не буду знать. Может, я могу подать заявку на зеленый переход, чтобы добираться до другой стороны собственности, но я не знаю об этом», - рассказывает женщина.

Она напугана.

«Каждому поколению приходится чем-то жертвовать. Если подумать, чем жертвовали наши предки, то это кажется ерундой», - сказала Анита в разговоре с Re:Baltica и несколько раз отметила, что очень рада - внучке не придется снимать квартиру в Риге. Она сможет просто утром сесть на поезд и быстро добраться до университета, а уже вечером приехать обратно домой.

Анита Дамсоне ФОТО: Mistrus Media

Однако пока региональная станция Cалацгрива отмечена в неясных планах на будущее. Пока не известно, когда она будет и будет ли вообще.

Анита не знает, что на другой стороне границы Латвии и Эстонии, недалеко от Пярну, другая женщина находится в точно такой же ситуации. Когда владелица земли Эллен Хунт слышит название Rail Baltica, ее голос моментально меняется. Последние пять оно висит над ней словно дамоклов меч. «Я не хочу снова переживать», - говорит она.

Эллен Хунт ФОТО: Urmas Luik/ Parnu Postimees/ SCANPIX

В соответствии с текущими планами железная дорога разделит хозяйство Эллен пополам. Пахотная земля останется на другой стороне железной дороги, и она понятия не имеет, как будет добираться туда после завершения строительства RB. Как и Анита, Эллен находится в неведении.

Изначально планировалось, что железнодорожные пути пройдут именно через дом Эллен. Согласно последним планам, поезд пройдет в 50 метрах от здания. Маршрут железнодорожной трассы постоянно меняется.

Однако в последние годы жизнь, кажется, вернулась на старые рельсы, и Эллен забыла о RB, пока Re:Baltica ей не напомнила. За все это время координаторы проекта не связывались с ней ни разу. «Может, это означает, что не будет никакой железной дороги?» - с надеждой спрашивает женщина.

Но она все же будет. В Эстонии первую железнодорожную линию планируется построить на участке Рапла - Пярнумаа, недалеко от деревни Силла, и строительные работы должны начаться в этом году.