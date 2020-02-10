В полиции заметили странную аномалию: желтая разметка притягивает неисправные автомобили

«А вы знаете, почему желтая разметка притягивает автомобили как Бермудский треугольник судна? Машины, конечно, никуда не пропадают, зато в непосредственной близости от желтой линии они с завидной периодичностью выходят из строя. Стоят несчастные с включенной аварийкой. Но стоит поинтересоваться, в чем проблема, как удивительным образом все неисправности куда-то испаряются, и машина снова может продолжить путь», - говорится в сообщении полиции.

Забывчивым водителям стражи правопорядка решили напомнить значение дорожной разметки.

Элемент разметки 931 («Линия, запрещающая остановку») обозначает место, где запрещена остановка и стоянка транспортных средств. Линия имеет желтый цвет и наносится у края проезжей части или по краю бордюрного камня.

Элемент разметки 932 («Линия, запрещающая стоянку») Длина штрихов и промежутков между штрихами которой составляет 1 м, обозначает место где стоянка транспортных средств запрещена. Линия имеет желтый цвет и наносится у края проезжей части или по краю бордюрного камня.

В полиции также решили напомнить водителям, чем отличаются стоянка и остановка. Стоянка – это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на больший срок, чем это необходимо для посадки или высадки пассажиров, либо для загрузки или разгрузки транспортного средства.